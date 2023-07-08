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中國限制鎵、鍺出口 歐洲製造業影響有限

中央社／柏林8日專電
中國8月起將對鎵、鍺兩種稀有金屬實施出口管制，德國官員和業界表示庫存還夠，研判影響有限。（路透）
中國8月起將對鎵、鍺兩種稀有金屬實施出口管制，德國官員和業界表示庫存還夠，研判影響有限。（路透）

中國8月起將對鎵、鍺兩種稀有金屬實施出口管制，德國官員和業界表示庫存還夠，研判影響有限；若從中國停止出口石墨到瑞典的例子來看，中國限制出口反而刺激歐洲自行生產。

「德國礦物資源署」（The German Mineral Resources Agency，簡稱DERA）署長布霍爾茨（Peter Buchholz）表示，鎵相對容易生產，相較之下鍺取得不易，中長期也難以找到其他供應國，德國應效法美國、日本、南韓建立國家戰略儲備。

根據歐盟報告，中國的鎵產量占全球94%，鍺83%，外界憂心美中科技戰持續延燒，鎵、鍺的管制範圍擴大，半導體、太陽能、光纖的生產恐受到衝擊。

對此，這位德國官方機構首長接受「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）訪問時表示，庫存量還夠，即便供應量減少製造業也不會停擺。

位於法蘭克福的歐洲重要礦物和稀土交易商Tradium也認為，中國實施出口管制對歐洲製造業影響不大；Tradium客戶遍及全歐，供應商主要來自中國。

Tradium負責人魯特（Matthias Rüth）接受德國「商報」（Handelsblatt）訪問時說，中國管制出口不是針對歐洲，而且Tradium有足夠庫存，可滿足製造業中長期需求。

從中國對澳洲煤炭實施進口禁令，反而刺激澳洲努力減少對中國市場依賴的先例來看，中國管制鎵、鍺出口，也可能導致歐洲國家生產與增產，瑞典的Northvolt就是一個例子。

自從歐洲第一家本土電動車電池製造商Northvolt出現以來，中國為保護本國電池業優勢，不再出口電池材料石墨到瑞典，迫使瑞典自己開採，結果順利在北部找到礦藏，規模足以滿足歐洲未來幾年所需。

官方機構「瑞典地質調查局」（Geological Survey of Sweden）專家瑟巴赫（Hans Selbach）告訴「商報」，電池技術公司Talga已申請到大部分的許可，即將開採。

瑞典 德國 澳洲

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