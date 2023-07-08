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日圓先生:明年匯價下探160

編譯黃淑玲、易起宇／綜合外電
日本勞工5月名目薪資增2.5%，增幅比預期高，市場預期日銀可能提前調整其寬鬆貨幣政策。（路透）
日本勞工5月名目薪資增2.5%，增幅比預期高，市場預期日銀可能提前調整其寬鬆貨幣政策。（路透）

日圓匯率7日連續第二天走強，且升幅累計超過1%。日本政府7日發布的最新數據顯示，日本勞工5月名目薪資較去年同期增加2.5%，增幅比分析師預期的1.2%，高出一倍多；經常性薪資增加1.8%，創28年以來最大增幅，引發市場揣測，日本銀行（央行）可能提前調整其寬鬆貨幣政策。

但有「日圓先生」稱號的前日本財務省高級官員榊原英資表示，在日本和美國貨幣政策持續分化之際，日圓匯率可能跌破去年觸及的逾30年低點，甚至跌破160日圓，比目前水準再下跌10%以上，時間點可能會在明年。

他說，當匯率貶至1美元兌160日圓左右時，日本當局「就可能會傾向於出手干預以支撐日圓」。

榊原表示，日圓可能會持續貶值，直到日銀收緊貨幣政策。那有可能會發生在明年稍晚時候，日銀屆時可能同時取消負利率政策和放棄殖利率曲線控制政策。他去年曾準確預測日圓兌美元匯率會貶到150日圓。

榊原說，如果日本經濟如同預期地變得過熱，那麼日銀就有可能會在2024年收緊政策。

全球金融市場一直密切關注日本的薪資數據，因為日銀總裁植田和男曾強調，薪資走勢是決定貨幣政策時的一大考量。日本法政大學教授山田久說：「如果通膨率穩定在2%左右，名目薪資漲幅加速到3%～3.5%，就有可能為日銀捨棄黑田時代的寬鬆貨幣框架，創造條件。」

日圓兌美元7日升值逾1%，報142.62日圓，隨後漲幅收斂；6日收盤升值0.41%至144.07日圓兌1美元。

日本最大工會組織「日本勞動組合總連合會」表示，今年與主要企業談判後，企業已同意平均調加工資3.58%，是1993年的最大加薪幅度。一位勞動省官員說，這項「春鬥」的勞資協商結論，未來幾個月將開始顯現在政府的薪資統計。

不過，5月名目薪資漲幅雖然驚人，計入通膨後的實質薪資仍較去年同期縮減1.2%，是連續第14個月下滑，但減幅比經濟學家的預期還小。

另外，日媒6日報導，日本央行高層官員敦促對殖利率曲線管控（YCC）政策，採取「平衡」做法。

彭博資訊引用日經新聞報導，指日銀副總裁內田真一接受採訪時表示，在調整YCC政策時，應該採取「平衡」做法，「我們希望從如何維持寬鬆貨幣條件的角度做出決策，同時關注對於金融中介與市場功能的影響。」

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