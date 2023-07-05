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澳洲鷹式暫停 利率不動

編譯劉忠勇／綜合外電

編譯劉忠勇／綜合外電

澳洲央行（RBA）4日將基準利率維持在4.1%不變，表示需保留時間來評估緊縮政策實施逾一年後帶給經濟的影響，但仍不排除未來會繼續升息。彭博資訊形容，這是「鷹式暫停」決策。

這是澳洲央行今年二度按兵不動，彭博調查32位分析師中有19位料到這個結果，顯然市場對這次會議的結果看法分歧。澳洲央行表示，此舉讓央行理事會有更多時間來檢討經濟狀況、前景以及相關風險。

澳洲央行總裁洛威在決策會後發布新聞稿說：「貨幣政策可能需要再緊縮一些，以確保通膨在合理時間內回到目標水準，但這將取決於經濟和通膨的發展。」 他強調：「理事會仍然堅決讓通膨恢復至目標水準，並將採取必要措施來實現此一目標。」

澳洲央行顯然正設法引導經濟軟著陸，並同時保持新冠疫情期間維持的就業成長。

自去年5月來澳洲央行一共已將基準利率調高4個百分點，來到11年高點，是該行史上最激進的緊縮周期，但升息幅度少於紐西蘭的5.25個百分點和聯準會（Fed）的5個百分點。

彭博資訊報導，貨幣市場目前預期，澳洲央行今年有70%的機率會再升息兩次，比上個月下旬認定的100%機率稍降。澳洲高盛集團首席經濟學家博克表示，對澳洲央行聲明解讀為「鷹式暫停」（hawkish hold），但這次決定「暗示會用較漸進式的方法緊縮」，如今他們預估澳洲央行8月、11月和12月會各升1碼。

洛威七年任期預定到9月中旬屆滿，澳洲當局預定本月會宣布下任總裁人選。

部分觀察家曾警告，在貨幣緊縮周期尚未結束時就撤換央行總裁，會被視為政治影響力介入，尤其是前兩任央行總裁任期都獲延長。

此時澳洲央行須特別謹慎的另一個原因，則是澳洲家庭的債務負擔如今是已開發國家當中最重，債務與所得比達188%。

澳洲 央行 升息

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