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肺癌化療實驗藥效力存疑 第一三共和AZ股價應聲暴跌

編譯劉忠勇／綜合外電
第一三共和阿斯特捷利康合作開發的Dato-DXd，能將強效化療藥物直接攻擊癌細胞，同時保全健康細胞。（路透）
第一三共和阿斯特捷利康合作開發的Dato-DXd，能將強效化療藥物直接攻擊癌細胞，同時保全健康細胞。（路透）

第一三共和合作夥伴阿斯特捷利康（AstraZeneca）股價雙雙暴跌，因為研究顯示他們共同開發的實驗性肺癌藥物引發安全和效力的疑慮。

第一三共和阿斯特捷利康周一晚上發布新聞稿說，相較於標準的化療，此藥顯著減緩了最常見肺癌的病程，但並未提高患者的整體存活率。此外，患者用藥出現「某些」不良反應，會導致所謂「等級五」的致命結果。

第一三共周二在東京交易股價一度暴跌15%，創下2008年來最大盤中跌幅，阿斯特捷利康周一在倫敦也大跌8％，創2020年3月來最大跌幅。

投資人原本預期這兩家公司會就新藥發表更明確的試驗成效。這次試驗有雙重目標：一是證明藥物有抗癌能力，一是降低死亡率。但Jefferies分析師指出，阿斯特捷利康結果卻表明效果不如預期明顯。

數十年來，科學家和醫師一直試圖開發一種精準實施化療的方法，避免目前全身性的化療方式，既殺死了癌細胞，也殺死了健康細胞。阿斯特捷利康的藥物稱為datopotamab deruxtecan或Dato-DXd，將強效化療藥物直接攻擊癌細胞，同時保全健康細胞。

阿斯特捷利康原本同意支付多達60億美元，以取得和第一三共共同開發此藥物的權利。據 Jefferies 分析師估計，此療方可以創造高達180億美元的銷售額。

癌細胞 投資

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