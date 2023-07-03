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日本大型製造業信心2021年來首次攀升 但PMI又陷萎縮

編譯劉忠勇／綜合外電
日本6月製造業採購經理人指數（PMI）中產出和新訂單均回落到萎縮領域，企業信心改善帶動的反彈只維持一個月。（路透）
日本6月製造業採購經理人指數（PMI）中產出和新訂單均回落到萎縮領域，企業信心改善帶動的反彈只維持一個月。（路透）

日本大型製造商信心近兩年來首次攀升，印證日本央行認為日本經濟正逐步復甦的看法。不過，周一另公布的日本製造業景氣5月出現七個月來首見擴張後，6月再度陷入萎縮，受到景氣循環性產品訂單疲軟所累。

日本央行周一公布的每季一次短觀調查報告顯示，大型製造商信心指數在6月份從三個月前的1升至5，高於經濟學家預測的3。大型非製造業信心指數亦從20升至23。

期待已久的短觀數據好轉，讓日銀感到放心。大約1/3分析師預料，央行本月的政策會議將更新通膨預測並調整貨幣政策。

日本製造商供應鏈問題已逐漸解決，大宗商品行情回落。與此同時，日圓過去一個月大幅走弱，也有助於提振出口商的獲利。

不過，6月au Jibun銀行日本製造業採購經理人指數（PMI）終值為49.8，回落至榮枯分界線50下方。5月PMI為50.6。產出和新訂單均回落到萎縮領域，企業信心改善只帶動的反彈只維持了一個月。

匯整此調查的標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）經濟研究員Usamah Bhatti說：「商品需求、尤其是半導體需求疲軟，再加上勞力是否合於需求的問題，拖累了銷售和產量。」

來自海外客戶的新訂單以四個月來最快速度下降，明顯反映日本最大貿易夥伴中國大陸的需求疲軟。

與此同時，由於供應鏈壓力緩解，供應商的交貨延遲情況連續兩個月改善，平均交貨時間達到2016年3月以來最短水平。投入和產出價格漲幅分別為28個月和21個月以來最低。

調查顯示，一些企業仍認為勞力成本上升是造成投入成本走高的原因。因應消費者物價上漲並配合政府呼籲，日本大公司加薪速度創30年來最快。

展望未來一年，製造業對未來產量的預期是2021年10月以來最強勁的，他們寄望需求復甦，半導體市場干擾 也有所緩解。

日本 央行 供應鏈

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