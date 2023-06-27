我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

瑞穗銀行擁抱生成式AI 本周開放給4.5萬員工使用

編譯葉亭均／綜合外電
瑞穗金融集團本周將讓所有旗下日本銀行員工使用微軟的Azure OpenAI。（美聯社）
瑞穗金融集團本周將讓所有旗下日本銀行員工使用微軟的Azure OpenAI。（美聯社）

瑞穗金融集團本周將讓所有旗下日本銀行員工使用微軟的Azure OpenAI，讓瑞穗成為全日本首批採用生成式AI技術的金融業者之一。

日本第三大銀行瑞穗金融集團的數位規劃部總經理牛渡俊剛表示，銀行將讓日本核心放貸部門的45,000名員工測試Azure OpenAI服務。在該軟體安裝之前，經理級和一般員工就已經為使用這項技術的方式提交數十份提案。

牛渡俊剛受訪時表示，許多員工已在私人生活中擁抱ChatGPT，「就像一窩蜂」，他指的是熱情回應公司舉措，「他們認為它將完全重置這個世界，引發顛覆性創新」。

此時，正值華爾街忙著因應AI革命帶來的影響。一些全球大銀行已經禁止員工使用ChatGPT，包括使用AI瀏覽富裕客戶投資組合，或是篩檢可能違約者這類商業用途行。相較下，日本金融機構顯然在內部採取更為允許的立場。

牛渡俊剛的團隊計劃最快下月於日本公司內部舉行「創意馬拉松」，腦力激盪各種方式，鼓勵員工試用這項技術。迄今浮現的點子包括使用生成式AI，做為該銀行大量內部規則、程序與其它手冊的一站式參考點。

不過，牛渡俊剛表示，他也很清楚生成式AI的風險，因此當瑞穗金融集團向員工開放這項技術時，也會發出資訊管理、智慧財產權與道德等相關指引。

牛渡俊剛說，生成式AI將帶動社會，而銀行不能逃避，「這是我們必須做的，否則就會落後」。

AI 日本 ChatGPT

上一則

藍籌股公司借錢 捨銀行和債市 轉向私人信貸

下一則

小摩下修台積電今明年營收預測 目標價維持不變

延伸閱讀

日通產省大臣：南韓將重返日本貿易特殊待遇「白名單」

日通產省大臣：南韓將重返日本貿易特殊待遇「白名單」
Uber、Airbnb等企業釋出空間 金山辦公室空置率31.8%創新高

Uber、Airbnb等企業釋出空間 金山辦公室空置率31.8%創新高
沖繩疫情擴大 日本專家：第9波疫情可能已開始

沖繩疫情擴大 日本專家：第9波疫情可能已開始
俄訂「戰勝軍國主義日本紀念日」 東京抗議

俄訂「戰勝軍國主義日本紀念日」 東京抗議

熱門新聞

資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

還在憂慮美國衰退將至？策略師：滾動式擴張要來了

2023-06-22 06:13
摩根大通策略師認為，聯準會（Fed）一連串升息對美國經濟的影響，好比「溫水煮青蛙」。（路透）

Fed升息如溫水煮青蛙？美經濟恐被推落衰退深淵 摩根大通：風險已升高

2023-06-24 07:31
「股神」巴菲特近幾個月來持續加碼買進西方石油股票，動輒買進幾百萬股。圖／美聯社

巴菲特頻加碼這支今年跌8%的股票 散戶可跟進嗎？

2023-06-23 14:06
本周美股三大指數同步下挫，顯示這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，股價還沒漲到「泡沫」程度。圖／路透

怎知AI熱門股已成「泡沫」？ 專家：注意這兩大跡象

2023-06-24 15:09
史坦普500指數近來攀抵14個月高點，空頭在此種情況下持續加碼做空，帳面虧損達1,200億美元。（路透）

美股漲不停 空頭慘遭修理 帳面大賠1200億美元

2023-06-20 07:19
Fed主席鮑爾。(歐新社)

鮑爾發言使美債殖利率曲線更加倒掛 衰退風險升高

2023-06-22 16:00

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話