抗通膨 全球央行痛苦中

全球陷入通膨困境，英國尤其嚴峻。圖為英格蘭銀行大門外。（美聯社）

通膨依然居高不下，全球各大央行 對抗通膨之戰正進入「痛苦」的新階段。經濟學者警告，達成通膨率降至2%目標的代價將是經濟衰退。全球投資人也意識到主要央行短期不會有寬鬆政策，衰退憂慮升高，國際股市與油價 23日都下挫。

英國金融時報（FT）報導，大部分國家的整體通膨率從去年秋季就開始大幅下降，但核心通膨率仍位於或接近多年來高點，令各界擔憂央行將難以在不致陷入衰退的前提下達成降低通膨的目標。

英國問題尤其嚴峻，由於5月英國核心通膨率衝到7.1%，央行22日一舉升息 2碼，市場甚至押注英國利率將升到6.25%，為1998年來最高。

美國4月個人消費支出（PCE）核心平減指數年升5.3%，歐元區核心通膨率也黏著在5%附近，因此美、歐央行都強調通膨並未被擊敗，並暗示將進一步升息。目前市場預期美國今年利率頂峰為5.25%至5.5%，並預估ECB將於7月及9月各升息1碼。

法國巴黎銀行首席美國經濟學者李嘉唐納表示，「通膨要再次大幅下降，將更加困難，需要承受更多痛苦，包括下半年可能出現經濟衰退」。

基於衰退疑慮加劇，全球股票基金在21日止當周淨流出151.2億美元，行情陷入盤整，全球股市23日盤中走低，美股道瓊工業指數早盤跌約100點；國際油價22日更大跌4%，23日盤中續挫逾1%，西德州中級原油8月期貨跌1.3%至每桶68.63美元，布蘭特8月原油期貨也跌1.1%，報每桶73.35美元。

阿波羅全球管理公司首席經濟學者史洛克指出，「使通膨降到2%的唯一方法，就是壓縮需求，並使經濟活動大幅減緩」。德國聯邦銀行總裁納吉爾警告，通膨是「極為貪婪的怪獸」，停止升息將是「頭號錯誤」。

但一些交易商仍質疑央行的決心。美國銀行（BofA）對81位債市經理人的訪調顯示，60%受訪者認為各央行為避免經濟衰退，將接受2%至3%的通膨率，僅略高於25%受訪者認為央行不惜引發衰退，也要壓低通膨。