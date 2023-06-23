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日本5月CPI增幅大於預期 央行料下月調高通膨預測

編譯黃淑玲／綜合外電
日本5月通膨增幅高於預期。 （路透）
日本5月通膨增幅高於預期。 （路透）

日本5月核心消費者物價指數（CPI）漲幅超過經濟學家預期，彭博資訊分析，這一結果引發市場猜測，日本央行7月將上調通膨預測，甚至調整刺激政策。

日本政府今（23）日公布的數據顯示，日本5月不含生鮮食品的核心CPI較去年同期上漲3.2%，雖低於4月的3.4%年增率，但漲幅高於經濟學家預測的3.1%。

另一項不計生鮮食品，也不計能源燃料的所謂「core-core」雙核心CPI，也一直是日本央行密切留意的數據。這個關鍵指標呈現國內需求驅動物價的趨勢，5月增幅4.3%，比4月的4.1%還大，顯示物價具有向上動能，而且是1981年6月以來的最大增幅。

如此的通膨黏著度，強化了經濟分析師的觀點，他們認為，日本央行可能在7月上調每季發布一次的通膨預測；部分分析師說，如果日本央行大幅上調通膨預測，也將調整殖利率曲線控制（YCC）政策。

Ichiyoshi證券首席經濟學家Nobuyasu Atago說，「今天的數據讓人更確定，日本央行將在7月調高通膨預測。通膨持續黏著的情況下，央行要溝通為何還需要維持刺激政策，就變得更加困難」。

路透指出，本月對經濟學家進行的調查發現，多數同意目前距離央行願意做出重大改變，例如調整YCC，還有一段距離。只有三分之一受訪經濟學家認為央行7月就會調整YCC。

日本央行前一次季度展望是在4月發布，當時預測截至明年3月的本會計年度通膨率在1.8%。總裁植田和男先前表示，物價上漲率在今年年中左右會慢慢降到2%以下。日本央行目前對於2025會計年度的核心CPI增幅預測是1.6%。

央行 日本 分析師

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