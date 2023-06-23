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英國升息2碼 歐洲續緊縮

編譯湯淑君／綜合報導
英國通過提高基準利率2碼，拉高到5%的15年來最高水準。（路透）
英國通過提高基準利率2碼，拉高到5%的15年來最高水準。（路透）

英國、瑞士、挪威及土耳其央行22日同步升息，英國更意外升息2碼（0.5個百分點），這幾個國家也都預告日後可能進一步緊縮，顯示歐洲升息潮還沒告終，拖累歐股22日盤中跌至近三個月低點。

英格蘭銀行（BOE，央行）貨幣政策委員會（MPC）以7票對2票之差，通過提高基準利率2碼，拉高到5%的15年來最高水準，力圖壓制1980年代至今最頑強、也是七大工業國（G7）中最嚴重的通膨。

英國央行這次升息2碼是2月來最大升幅，讓原先預期僅升1碼的市場大感意外，且與歐洲央行（ECB）、加拿大及澳洲央行最近升息放緩相左。美國聯準會（Fed）上周甚至暫停升息，維持利率不動。

同日，瑞士國家銀行（SNB）宣布連續第五次升息，政策利率調高1碼至1.75%，並表示基於基礎通膨壓力攀升，不排除日後進一步升息。挪威央行也以抗通膨為由，決議將政策利率提高2碼至3.75%，是15年來最高，並預告8月可能再升，今秋利率可能升抵4.25%。

通膨頑強難馴出乎各國央行所料，已成為富裕經濟體普遍現象。但英國通膨尤其頑固，21日出爐的數據顯示5月消費者物價指數（CPI）年增率達8.7%，是BOE通膨目標2%的四倍多，也比美國多出一倍有餘。剔除食物與能源的核心CPI躍上逾30年來最高，與歐元區和美國核心CPI回落對比鮮明，英國服務價格回升是最大原因。

英國央行6月會議紀錄承認，「國內物價和工資發展的二輪效應，可能費時更久才會消退」，並警告「在勞動市場緊繃和需求持續強韌下，通膨過程更加揮之不去」。文中指出，服務通膨與核心通膨都「比預期強」，工資增速也出人意料之外。

英國央行表示，倘若新跡象顯示通膨久久居高不下，未來數月可能再度升息。BOE上月預測，通膨可能在明年底前降回2%目標，比年初預估的時點往後挪九個月。央行指出，投資人預期，未來三年BOE基準利率平均在5.5%，高於5月會議時的4%。

土耳其央行22日則提高基準利率6.5個百分點至15%，升幅小於市場預期的11.5個百分點以上，貨幣決策委員會表示將逐步升息，從超寬鬆貨幣政策溫和過渡到正統政策。

在亞洲，印尼和菲律賓央行都按兵不動，印尼連續第五個月維持基準利率於5.75%，菲律賓也維持在16年高點的6.5%，兩國都在物價壓力降低之際，偏重支持經濟。

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