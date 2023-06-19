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分析：美中似欲改善關係 惟利益衝突勢難避免

與中國連動性降低 對亞洲新興市場是福非禍

保護珍貴技術防中國取得 歐盟料將公布措施

中央社／布魯塞爾19日綜合外電報導
歐盟執委會將在20日公布可能的措施，例如篩選對外投資和實施出口管制，以確保歐盟珍貴技術不會流入中國等國家。（圖取自歐盟委員會網頁ec.europa.eu）
歐盟執委會將在20日公布可能的措施，例如篩選對外投資和實施出口管制，以確保歐盟珍貴技術不會流入中國等國家。（圖取自歐盟委員會網頁ec.europa.eu）

歐盟執委會將在明天公布可能的措施，例如篩選對外投資和實施出口管制，以確保歐盟珍貴技術不會流入中國等國家，並且防止競爭對手將其用於軍事用途。

路透社報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將向歐洲議會和各成員國提交「通知」，為其「經濟安全策略」（Economic Security Strategy）進行遊說。歐盟領導人將於下週在布魯塞爾討論與中國的關係。

雖然不是正式的立法提案，但這份通知將列出歐盟27國尋求從中國「降低風險」並避免敏感技術透過出口或海外投資外洩時應考慮的策略。

歐盟執委會必須謹慎行事，因為發放出口許可證和權衡安全利益是歐盟各國政府希望保留的國家權能。

荷蘭的一項計畫實際上禁止中國公司購買半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）用於製造半導體的最先進工具，就是很好的例子。在這件事情上荷蘭單獨行動，至於希望在整個歐盟實施限制，歐盟官員說，沒有明確的方法可以做到這一點。

歐盟確實控制著可以用於軍事用途的特定「兩用」商品的出口，但這不包括新興技術。

一名歐盟外交官說：「歐盟成員國還沒有準備好交出整個出口管制權，但我們或許可以看到更多的合作。」

歐盟 投資

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