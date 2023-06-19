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全球升息浪潮 還沒有結束

編譯林聰毅／綜合報導
為對抗通膨，英國、瑞士、挪威及土耳其等國央行預料都將升息。（路透）
為對抗通膨，英國、瑞士、挪威及土耳其等國央行預料都將升息。（路透）

為對抗通膨，英國、瑞士、挪威及土耳其等國央行預料都將在22日升息，土耳其甚至預料將一口氣調高利率46碼（11.5個百分點）至20%，為兩年多來首度升息，也凸顯全球升息潮還沒結束。

英格蘭銀行（央行）在22日預料將提高基準利率1碼至4.75%，為連續第13次升息，升至15年最高，原因是通膨意外黏著。央行總裁貝利上周表示，通膨需「比預期更久時間」才會下降，而且勞動市場「非常緊俏」。

英國4月消費者物價指數（CPI）年升率為8.7%，雖低於3月的10.1%，卻高於市場預期的8.3%。英國政府將在21日公布5月CPI數據，預料年升8.5%。

投資人上周押注，今年英國央行今年的利率高峰將達6%，是2000年以來最高，也遠高於市場預估的美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）利率高點。

在歐洲其他國家，瑞士22日料將升息1碼至1.75%，為一年前啟動緊縮循環以來第五次升息，因擔心基本物價壓力遲未消散。挪威央行同日也預估將升息1碼至3.5%，但在核心通膨高於預期、經濟前景好轉後，當地經濟學家益加預料會升2碼。

再往南，在土耳其總統厄多安任命新任央行總裁艾爾康（Hafize Gaye Erkan）的第一場會議上，準備政策大轉彎，預料22日將宣布2021年3月以來的首次升息，大幅提高政策利率11.5個百分點，由目前的8.5%陡升至20%，為2019年中以來最高。外國投資人已預期會大幅升息，以減輕里拉的貶值壓力和經常帳問題，甚至有經濟學家預測，土國本周將升息15個百分點，政策利率將在年底升至30%。

土國央行在2021年後期，把政策利率由19%調降至8.5%，因為自稱是利率「敵人」的厄多安實施非正統經濟政策，以成長、投資和出口為優先。但在通膨上升情況下，這波降息引發匯率危機，連帶又助長通膨，去年升至85.5%的24年高點。土國央行為穩定里拉匯價已耗盡了外匯。

厄多安上月贏得第三個總統任期後，任命獲市場高度評價的希姆塞克（Mehmet Simsek）為財政部長，並指派艾爾康為央行總裁。這些重要的財金人事任命，讓市場更加預期土耳其經濟政策將回歸正統。

另一方面，隨著通膨趨緩及本幣佛林特（Forint）匯率回穩，匈牙利央行繼上次降息4碼後，20日的決策會議可能再度降息4碼，關鍵1天期存款利率，將由目前的17%降至16%。

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