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中疫後復甦令人失望 近鄰日韓印受惠 韓股上演AI和EV熱

編譯季晶晶／綜合外電
受AI熱和EV概念股帶動，韓股今年來累漲18%，快要進入牛市。（路透）
受AI熱和EV概念股帶動，韓股今年來累漲18%，快要進入牛市。（路透）

中國取消清零政策後的經濟復甦乏力令人失望，投資人轉向鄰近地區尋找機會，南韓、日本和印度都是受惠者。

日經225指數今年來大漲逾23%已進入牛市，科技股為重的南韓Kospi指數今年來回升18%，印度Nify 50指數本季勁揚7%，收復3月來的失土。相較下，中股走低，香港恆生指數今年來下跌2%，滬深300指數挫低1%。

外資無疑是推動日股上漲的關鍵。根據日本財務省最新數據，對對於國內投資人是外國債券的淨買家，海外投資人持續增持日股。

根據路透計算，截至6月2日的當周，外資淨買入3,421.8億日圓股票，今年淨買入共6.65兆日圓，在去年同期，外資淨賣出1.73兆日圓。摩根士丹利和法國興業銀行在內的華爾街銀行都主張加碼日股。

南韓股市也受到密切關注。全球基金在中斷三年後，今年淨買入韓股12兆韓元，有10.5兆韓元錢進占大盤權重近兩成的三星電子，使該股從去年9月低點飆升近40%，對大盤走高的貢獻最大。其次是SK海力士，因海外投資人押注AI競賽將助長晶片需求。

當地投資人則搶進部分電動車供應鏈公司的股票。全球電動車市場迅速擴張以及美國《降低通膨法案》預料能嘉惠南韓電池生產商，全球第二大電池製造商LG Energy Solution今年來累漲38%，浦項鋼鐵因子公司對電池產業鏈上游進行系列投資而大漲42%。

至於四大韓娛，Hybe、SM娛樂、YG娛樂、JPY娛樂，今年來股價勁揚至少三分之一，表現優於環球音樂和華納音樂等全球晶片公司。

美國避險基金Dalton Investment分析師James Lim說：「仍有一些總體經濟的風險，但投資人似乎認為最糟糕的情況已經過去。」

外資對印股的興趣也大增。高盛集團首席亞太經濟學家Andrew Tilton說，印度中期而言大致利多，理由是貨幣政策、信貸狀況和有吸引外國直接投資的前景。

滙豐銀行上修對印度全年GDP的預測，由5.5%拉高到5.8%，並預計印度央行將在明年第1季兩度降息。該銀行印度和印尼首席經濟學家Pranjul Bhandari說，印度經濟比起一年前大有改善。

投資 印度 指數

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