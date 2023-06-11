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倫敦科技週登場 迎來近10年最大規模亞太訪團

中央社／倫敦12日專電

倫敦科技週今天開幕。英國商業暨貿易部表示，就在英國3月底獲准加入CPTPP後，倫敦科技週今年迎來有史以來人數最多的亞太地區代表，其中包括手握價值逾千億英鎊資產的投資客。

英國最大規模科技展會「倫敦科技週」（London Tech Week）今年邁向第10年，來自亞太地區的代表團成員總計超過600人。商貿部指出，訪團包括各投資基金代表，這些基金旗下資產總值超過1000億英鎊（約1257.8億美元）。

英國3月31日宣布成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。這是英國2020年正式脫歐後參與的最大規模貿易協定。

根據商貿部的資料，來自金融科技、潔淨能源、生物科學、人工智慧等領域的25個英國企業與團隊今天下午將向亞太地區投資代表簡報提案，爭取資金。主責投資事務的商貿副大臣強生（Dominic Johnson）將出席致詞。

商貿部指出，英方已敲定部分合作案，包括馬來西亞「雙威集團」（Sunway Group）與劍橋創投公司Deeptech Labs建立戰略夥伴關係，以加速淨零科技發展、促進英國新創公司在亞太地區擴展觸角。

有意思的是，根據規劃，投資提案會將在地標「倫敦眼」（London Eye）摩天輪客艙內舉行。「倫敦眼」有32個客艙，象徵大倫敦32個行政區，摩天輪旋轉一周約30分鐘，單場簡報因此需在30分鐘內結束。

商貿部稱提案會可望促成來自亞太地區的數百萬英鎊投資。

值得注意的是，商貿部同時宣布，英國政府2020年6月發起的「亞太數位貿易網絡」（Digital Trade Network for Asia-Pacific, DTN）將擴展至台灣和越南，以協助確保英國企業取得必要的數位科技專業知識和能力、促進進入市場、發展跨國數位貿易系統。

DTN的成立宗旨是協助英國數位科技相關企業開發亞太市場、擴大出口、引進資金、連結國際夥伴。商貿部今天宣布，在DTN框架下，新成立的「英國亞太科技成長計畫」（UK-APAC Tech Growth Programme）將加大力道促進英國科技業與亞太地區的貿易並吸引投資。

商貿部亞太地區貿易公使布萊克（Natalie Black）表示，「倫敦科技週」亞太地區代表規模破紀錄，這顯示英國與CPTPP成員國的關係持續深化。其中，越南是首次派遣代表團參與。

台灣也將有約20個新創團隊參與「倫敦科技週」，國科會主委吳政忠和數位發展部部長唐鳳規劃出席相關活動，並拜會英國科學科技暨創新部（DSIT）、商貿部等政府部會。

根據倫敦貿易發展署（London & Partners）統計，自2014年以來近10年期間，倫敦吸引的科技產業外國投資案總數居各國首都之冠，達1752案，超越紐約與舊金山

投資 越南 舊金山

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