台灣愛文芒果今夏初登場 南韓民眾瘋搶購 營業不到10分鐘就得補貨

駐南韓副代表齊永強（中）與首爾台灣貿易中心主任賴登科（左）9日在首爾汝矣島的現代百貨生鮮區視察愛文芒果促銷狀況。（中央社）

在南韓 很受歡迎的台灣愛文芒果今天在南韓大型連鎖通路現代百貨生鮮超市上架，業者說，愛文芒果性價比高，近年需求持續增加，在促銷活動開始前就有許多消費者洽詢購買。

行政院農業委員會為鼓勵台灣農產品拓展國際市場，辦理2023年台灣農產節專案協助國內農產品與國外業者建立長期穩定的供銷關係，今年透過外貿協會與現代百貨及大型連鎖超市E-MART與EMART TRADERS辦理，強化台灣芒果推廣力度。

現代百貨自今天起辦理專推愛文芒果的促銷活動，但還沒來得及端出試吃，就有在門外等待的顧客衝上前搶購，營業開始不到10分鐘員工就得補貨。

現代百貨表示，芒果是酸甜口味水果的代表，近年需求不斷成長，尤其是台灣愛文芒果與南韓一般常見的泰國 產黃芒果相比口感較好，味道也較甜、不酸，人氣高漲，在商場促銷期以外時間也常有顧客來購買，一週大約能賣出200到300箱。

現代百貨銷售愛文芒果原價2顆1萬5000韓元（約11.6美元），業者指出，這種價位在進口芒果中相當合理，不會特別昂貴，但卻擁有物超所值的高品質，南韓顧客不僅自己愛吃，也常用於送禮。

今天到現場視察活動狀況的駐南韓副代表齊永強說，愛文芒果是台灣銷售到南韓的重要農產品之一，2022年出口到南韓的數量達到37.7萬多公斤，總金額逾280萬美元，可以看出南韓民眾的喜好度，未來也希望能爭取讓更多好吃的台灣水果行銷到南韓。