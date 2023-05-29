美國華盛頓街頭一處公車站旁的告示牌，顯示國債已超過31兆美元。（Getty Images）

美國府會終於在27日達成提高聯邦政府 舉債上限的「原則」協議，國會預定本周表決，有望避免美國聯邦政府在6月初面臨倒債危機，但接下來的挑戰是讓兩黨不滿折衷方案的國會議員接受，全球經濟與金融市場可能只能短暫鬆口氣。

美國國庫長年入不敷出，只能舉債因應，導致國債20年來增加5倍多，累積接近31.4兆美元的現行舉債上限。究竟美國為何會欠下這麼多錢？

美國財政部長葉倫稍早警告，如果不提高舉債上限，美國政府將史上首次無法償債，可能會產生災難性的後果。美國聯邦政府將沒有資金繼續維持所有服務，聯邦工作人員將拿不到薪資或被解雇，全球股票市場將大跌，美國經濟可能會陷入衰退。投資者將對美元失去信心，導致經濟迅速疲軟。許多企業會被迫裁員，抵押貸款利率可能會飆升，使住房市場陷入困境。

過去10年 赤字最高3兆美元

舉債上限是美國政府能借入的最高資金數額，以支付社會保險、醫療保險 和軍隊等各項服務。美國政府每年從稅收和關稅等來源獲得收入，但國庫支出若超過收入，就必須借錢因應，給政府留下赤字。過去10年，美國聯邦政府每年的赤字從4000億美元到3兆美元不等，年底赤字會被計入國家總債務。

為了借錢，財政部發行國庫券等債券，這些債務最終將連本帶利償還。一旦政府達到其舉債上限，財政部就不能再發行債券，聯邦政府的關鍵資金流基本上將因此中止。

舉債上限 已被調高78次

國會負責設定舉債上限，目前美國政府債限是31.4兆美元。自1960年以來，舉債上限已被調高78次，不論民主黨還是共和黨總統執政，都要求調高債限。有時，債限暫時被凍結無法調高，然後會以更高的限額恢復，基本上是追溯性提高債限。

美國歷來至少都有一定數量的債務。但美國國債真正開始增長是在1980年代，當時的總統雷根實施大幅減稅政策後，稅收不足導致政府需要借更多的錢來開銷。

在1990年代，冷戰結束使美國政府得以削減國防開支，經濟蓬勃發展帶來更多稅收，柯林頓政府一度讓美國財政轉虧為盈。但在21世紀初，網路泡沫破裂導致經濟衰退。布希政府在2001年和2003年兩度減稅，然後美國在伊拉克和阿富汗展開大規模軍事行動，在戰爭期間增加了高達6兆美元支出。

當2008年金融風暴引發經濟大衰退時，由於失業率達到10%，美國政府不得不大量增加支出以救助銀行和增加社會服務，這讓債務迅速增加。

當失業率恢復到經濟衰退前的水平時，2017年，川普政府又通過重大減稅措施。在川普執政期間，美國國債增加了7.8兆美元。然後，新冠疫情來襲。政府通過一系列法案救助民眾，抵銷疫情對經濟的衝擊，這些法案都在撒錢，讓美國國債大增。

國防預算 可支配開支最大宗

美國政府支出的最大部分用於強制性項目，如社會保險、醫療補助和醫療保險，這些項目占年度預算近一半。