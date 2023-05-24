我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

日管制23項半導體技術出口

編譯葉亭均、劉忠勇、記者謝守真／綜合報導
日本經濟產業省23日宣布，針對23種半導體製造技術的出口限制措施將在7月23日正式生效。(美聯社)
日本經濟產業省23日宣布，針對23種半導體製造技術的出口限制措施將在7月23日正式生效。(美聯社)

日本經濟產業省23日宣布，針對23種半導體製造技術的出口限制措施將在7月23日正式生效。日本半導體設備類股應聲挫跌，拖累日股出現獲利了結賣壓，近期漲勢戛然而止。

日本經產省早在3月就已宣布，將對用於包括清洗、沉積、微影、蝕刻和測試等工序的23種技術設備實施出口管制。製造商要把設備出口到任何地區，都必須先申請許可。最新的消息則是確定7月23日就會正式實施。

經產省在3月的新聞稿中，並未指明管制是針對中國大陸，經產大臣西村康稔當時還強調並非針對特定國家，而是加強監督，避免技術可能流向軍事用途。但外界解讀此舉是日本跟進美國，加強限制中國大陸取得關鍵半導體製造術的行動。

消息出爐後，日本半導體設備製造商股價23日下跌，東京威力科創收盤重挫2.9%、愛德萬測試跌1.7%、Ulvac跌0.7%、Screen集團跌2%。日股大盤東證Topix指數由紅翻黑，盤中一度跌近1%；日經225指數也轉跌，中止連八天漲勢。

東京威力科創預測本年度營收會由上年度的1.95兆日圓減少23%至1.7兆日圓（123億美元），但不願說明其中會有多少是由於管制所致，以及有哪些設備會受到影響。Nikon倒是表示，他們不認為新規定對2023~2024會計年度業績會有任何影響。

日本券商Securities Japan首席市場策略師大谷正之表示：「關於緊縮晶片設備出口管控的消息很可能引發供需改變。由於企業本年度的獲利展望在某種程度上已被納入價格考量，影響不太可能那麼大。」

大陸商務部23日對此表示，此舉嚴重破壞全球產業格局。商務部發言人稱，日本政府正式推出針對23種半導體製造設備的出口管制措施，「是對出口管制措施的濫用，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離」，中方對此堅決反對。

大陸業者擔心限制太過廣泛，可能連用於車輛到洗衣機較低階的晶片生產都受影響。英國金融時報（FT）引述檢視過相關規定細則的大陸業者報導，比起美國限制大陸生產半導體的能力，日本的規定可能有過之而無不及。大陸業者直言：「日本出口管制帶給大陸的打擊，會比去年華盛頓的制裁更加令人擔憂。」

有人擔心日本對設備出口的管制更嚴，可能預告其他政府也將跟進。

日本 商務部 晶片

上一則

廣達投資10億美元在墨西哥設廠 傳供貨特斯拉

下一則

債限談判停滯 史指收跌逾1%

延伸閱讀

大自然的味道？日本丸龜手搖杯烏龍麵吃到見底 他驚見「活跳跳小綠蛙」

大自然的味道？日本丸龜手搖杯烏龍麵吃到見底 他驚見「活跳跳小綠蛙」
日媒走訪發現 台灣「行人地獄」人均死亡數是日本6倍

日媒走訪發現 台灣「行人地獄」人均死亡數是日本6倍
打擊免稅商品轉賣牟利 傳日本考慮底改革外國遊客免稅購物制度

打擊免稅商品轉賣牟利 傳日本考慮底改革外國遊客免稅購物制度
等不到道歉 最後一位台籍慰安婦過世

等不到道歉 最後一位台籍慰安婦過世

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00
微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

2023-05-21 10:19
美股標普500指數年初迄今躍漲9.2%，19日盤中一度攀上4,212.91點，但收盤仍未能站上4,200點，未能攻克這個重要阻力關卡。但在重重烏雲籠罩下，美股迄今表現已出奇的強。(路透)

美股2023漲勢靠這兩股推力支撐 卻都不牢靠

2023-05-20 10:44
前財長暨哈佛教授桑默斯（左）去年6月說，美國要把高通膨控制下來，得付出失業率連兩年7.5%的代價。但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）則舉二論點，反駁極端「硬著陸」論調。（路透）

美經濟會硬著陸嗎？克魯曼舉2論點反駁桑默斯

2023-05-20 13:40

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險