日管制23項半導體技術出口

日本經濟產業省23日宣布，針對23種半導體製造技術的出口限制措施將在7月23日正式生效。(美聯社)

日本 經濟產業省23日宣布，針對23種半導體製造技術的出口限制措施將在7月23日正式生效。日本半導體設備類股應聲挫跌，拖累日股出現獲利了結賣壓，近期漲勢戛然而止。

日本經產省早在3月就已宣布，將對用於包括清洗、沉積、微影、蝕刻和測試等工序的23種技術設備實施出口管制。製造商要把設備出口到任何地區，都必須先申請許可。最新的消息則是確定7月23日就會正式實施。

經產省在3月的新聞稿中，並未指明管制是針對中國大陸，經產大臣西村康稔當時還強調並非針對特定國家，而是加強監督，避免技術可能流向軍事用途。但外界解讀此舉是日本跟進美國，加強限制中國大陸取得關鍵半導體製造術的行動。

消息出爐後，日本半導體設備製造商股價23日下跌，東京威力科創收盤重挫2.9%、愛德萬測試跌1.7%、Ulvac跌0.7%、Screen集團跌2%。日股大盤東證Topix指數由紅翻黑，盤中一度跌近1%；日經225指數也轉跌，中止連八天漲勢。

東京威力科創預測本年度營收會由上年度的1.95兆日圓減少23%至1.7兆日圓（123億美元），但不願說明其中會有多少是由於管制所致，以及有哪些設備會受到影響。Nikon倒是表示，他們不認為新規定對2023~2024會計年度業績會有任何影響。

日本券商Securities Japan首席市場策略師大谷正之表示：「關於緊縮晶片 設備出口管控的消息很可能引發供需改變。由於企業本年度的獲利展望在某種程度上已被納入價格考量，影響不太可能那麼大。」

大陸商務部 23日對此表示，此舉嚴重破壞全球產業格局。商務部發言人稱，日本政府正式推出針對23種半導體製造設備的出口管制措施，「是對出口管制措施的濫用，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離」，中方對此堅決反對。

大陸業者擔心限制太過廣泛，可能連用於車輛到洗衣機較低階的晶片生產都受影響。英國金融時報（FT）引述檢視過相關規定細則的大陸業者報導，比起美國限制大陸生產半導體的能力，日本的規定可能有過之而無不及。大陸業者直言：「日本出口管制帶給大陸的打擊，會比去年華盛頓的制裁更加令人擔憂。」

有人擔心日本對設備出口的管制更嚴，可能預告其他政府也將跟進。