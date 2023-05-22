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外國人大買日本閒置空屋 這些地區的物件最受歡迎

編譯洪啟原／綜合外電
愈來愈多外國人買進日本閒置的空屋，尤其是鄉村老宅，主要因日本傳統文化備受推崇，加上日圓走貶。 （路透）
愈來愈多外國人買進日本閒置的空屋，尤其是鄉村老宅，主要因日本傳統文化備受推崇，加上日圓走貶。 （路透）

愈來愈多外國人正在日本大舉購買閒置的空屋，尤其是設有榻榻米和凹間（床之間）的鄉村老宅，日經新聞指出，這股購屋潮主要受傳統日本文化備受推崇和日圓走貶兩大因素帶動。

日經新聞報導，日本閒置的空屋持續增加，與當地人口邁向高齡化有關。根據日本總務省的調查，日本2018年的閒置住宅多達849萬戶，占所有住宅比重達13.6%，更是1998年閒置住宅的1.5倍。

野村綜合研究所預估，除非大肆拆除，否則日本空屋數到2038年預料暴增至2,303萬戶，將占所有住宅比重達31.6%。換言之，屆時日本每三戶住宅，就有一戶會變成空屋。

閒置空屋成了令人頭痛的問題，目前全日本每七戶就有一戶是空屋。但對愈來愈多外國人而言，這些老屋似乎帶來希望。他們買進老屋，使疫情期間停頓的空屋購買熱潮再度升溫。

在2020年，兩名美國人派克‧艾倫和凱契姆在東京創立鄉村不動產探索公司Akiya & Inaka，旨在為日本農村的老屋尋找買家。他們去年收到的詢問件數為40件，較2020年大增約四倍，上門探聽的人大多是40多歲或50多歲的企業主。

其中又以神奈川縣、靜岡市及千葉縣等地開價約2,000萬日圓（約14.4萬美元）的物件最受市場歡迎，而且這些地區到東京都很方便。由於日圓走貶，有些潛在買家甚至將購屋預算提高到4,000萬日圓。派克‧艾倫表示，許多買家將空屋當成度假小屋，並計劃退休後入住。

鑽研空屋議題的日本明海大學教授中成康彥說：「在地方政府與其他單位充當橋梁的情況下，應積極創造外國人和當地民眾互相交流及加深彼此理解的機會。由融入社區的外國人來提升閒置空屋的正面形象，有助減少日本民眾對空屋的不良印象，也能使他們重新將空屋視為珍貴資產。」

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