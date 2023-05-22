韓媒：中封殺美光 對韓晶片商短多 長期有利中廠

中國網信辦21日宣布，審查發現美光產品存在較嚴重網路安全問題隱憂，境內關鍵資訊基礎設施運營者應停止採購美光產品，引發市場震撼。 （路透）

中國國內的關鍵基礎設施將禁用美光（Micron）晶片 ，專家認為，對韓廠三星 電子和SK海力士來說短多長空，而最終受惠的是中國本土晶片商。

綜合韓國時報（The Korea Times）與韓國經濟日報（Korea Economic Daily）報導，Objective Analysis半導體市場研究公司主管漢迪（Jim Handy）指出，中國關鍵基礎設施封殺美光，有利於另兩家記憶體大廠三星和SK海力士，但另一方面，韓國業者也須面對迅速崛起的中廠。

中國網信辦21日宣布，審查發現美光產品存在較嚴重網路安全問題隱憂，境內關鍵資訊基礎設施運營者應停止採購美光產品。

漢迪推測，北京 當局可能眼見當前半導體供給過剩，趁機封殺美光。他說：「現在DRAM和NAND都嚴重供過於求。我猜測中國政府想趁此在美中貿易戰爭取優勢。」

韓國產業經貿研究院（KIET）副研究員Kyung Hee-kwon指出，中國關鍵基礎建設排除美光產品，可能肇因於美中政治紛爭，但也可能想用中製品取而代之。

業界觀察家說，NAND製造商長江存儲與DRAM製造商長鑫存儲，可能會填補美光缺口。業界高層說，長江存儲NAND的競爭力相當高，長鑫存儲也快速強化自身技術。倘若中國基礎設施營運商被迫尋找美光替代品，他們會轉向本土廠商，如長江存儲和長鑫存儲。有鑑於此，韓廠的中國市占可能會下滑。三星和SK海力士在中國均有設廠。

另外，中國基礎設施封殺美光，導致韓廠捲入日益升溫的美中晶片戰，據傳華府曾呼籲，若中國禁用美光，南韓政府應阻止韓廠填補此一市場空缺。