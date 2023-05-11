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南韓加碼 優惠電動車稅務

編譯陳苓／綜合報導
南韓政府修改稅法，將提高投資電動車生產設施的稅務優惠，新法加持，現代汽車將可取得5000億韓元稅務優惠。(路透資料照片)
南韓政府修改稅法，將提高投資電動車生產設施的稅務優惠，新法加持，現代汽車將可取得5000億韓元稅務優惠。(路透資料照片)

南韓政府修改稅法，將提高投資電動車生產設施的稅務優惠，允許企業最多取得35%稅收減免，以提高該國在這個新興產業的競爭力。

韓國每日經濟新聞英文版網站The Pulse報導，財政部9日公布修訂後的稅法法規，與未來交通工具有關的五項科技與三項設施，獲納國家戰略科技產業名單，可獲政府支持，例如電動車動力系統與充電系統等。

依據新規，中大型企業投資電動車科技，稅收抵免上限增至15%，中小型企業的稅收抵免上限增至25%。若投資額高於前三年平均值，今年還可申請10%的額外稅務優惠。

財長秋慶鎬9日訪問現代汽車蔚山廠時表示：「我們透過把未來交通工具納入戰略產業名單，提供空前的稅務支持。」南韓對國家戰略科技產業給予不同的稅務優惠，涵蓋的五大領域分別是晶片、電動車、疫苗、充電電池、顯示器。

南韓中央日報指出，依據原有法規，現代汽車投資2兆韓元（15億美元）在蔚山設立電動車工廠，只能取得1%的稅收抵減。即便計入地方政府的獎助措施，優惠總額也僅有400億韓元左右。但有了新法後，現代汽車將可取得5,000億韓元（約4億美元）的稅務優惠。

新措施公布的時間點，正值外界憂慮對照美國等主要競爭對手，南韓的政策支持力道相對薄弱。按美國通膨削減法（IRA），投資電動車產線和相關設備，稅務優惠最高達30%。依據IRA，現代汽車投資55億美元在美國喬治亞州興建的電動車工廠，可望取得18億美元的稅務抵減。

南韓電動車出口額去年達81億美元，較2018年成長7.5倍。 該國也是全球電動車的第三大出口國，僅次於德國和中國。

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