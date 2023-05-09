我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

科技業失寵 金飯碗光環褪

編譯陳律安／綜合報導
遠距工作潮流消退後，科技股也隨之重挫，儘管今年已有所回升，但仍遠低於2021年的高峰。（路透）
遠距工作潮流消退後，科技股也隨之重挫，儘管今年已有所回升，但仍遠低於2021年的高峰。（路透）

多年以來，進入科技業服務可說是致富的一條捷徑，不只起薪高人一等，優渥的分紅配股更讓人艷羨。然而，隨著科技業的股價重挫，這些財富也已多半蒸發殆盡。

華爾街日報報導，股票通常占科技業員工豐厚薪酬的一大部分。在新冠疫情大流行之際，人們轉向遠距工作，使科技公司的股票成為市場寵兒，相關從業人員的薪酬也大幅飆升。

遠距工作潮流消退後，科技股也隨之重挫，儘管今年已有所回升，但仍遠低於2021年的高峰。

科技股的跌勢除了讓數十萬科技工作者失去工作，更抹去了許多人原本計劃用於買房、支付大學學費等高額支出的大部分財富。首次公開發行股票（IPO）的市場急凍，無限期延緩了新創公司員工獲得意外財富的希望。

上市科技公司的員工常拿到限制性股票單位（RSU），作為薪酬的一部分，這些股票會在數年內分批發放。

股票發放時的價值是基於公司當時的股價計算。例如，在2021年底獲得臉書母公司Meta價值5萬美元的股票，現在的價值已縮水了三分之一。

華爾街日報曾報導，亞馬遜股價下跌，使員工在2023年的薪酬減少了15％~50％。

為了緩解股價下跌所帶來的壓力，該公司與一家抵押貸款機構達成新協議，允許一些城市的員工在購買房屋時，可以使用股票作為抵押。

公司股票通常占科技員工總財富的一大部分。許多人不願出售已經拿到的股票，押注股價會繼續上漲。

擁有多年股票贈予、但被裁員的員工通常只能得到相應於在公司服務期間的那部分。

若把資金平均分散在Meta、蘋果、亞馬遜、Netflix及Google母公司字母這五大科技股，在止於2021年的五年內，價值成長逾三倍。例如當時舊金山財務顧問威爾許的客戶，都打算用股價高漲的公司股票為父母購屋，或是在夏威夷等地買第二間房。

他說：「當時有如在跟剛被職業運動聯盟選進的年輕運動員談論夢想」，而現在大家討論的則是裁員和縮衣節食。

股票 股價 華爾街

上一則

馬斯克鋰加工自己來 特斯拉德州大型精煉廠動土

下一則

油價續跌 市場：可能已觸底

延伸閱讀

計劃大裁員公司 勞工可查詢名單

計劃大裁員公司 勞工可查詢名單
蝦皮母公司宣布加薪5% 大幅裁員減支後終於轉虧為盈

蝦皮母公司宣布加薪5% 大幅裁員減支後終於轉虧為盈
英相會晤巴西總統 宣布捐1億給亞馬遜基金

英相會晤巴西總統 宣布捐1億給亞馬遜基金
小摩：替衰退可能性避險 眾人抱黃金與科技股

小摩：替衰退可能性避險 眾人抱黃金與科技股

熱門新聞

彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

2023-05-01 10:03
住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
三大指數2日開低後，受地區銀行股下跌的影響，美股跌幅擴大。（路透）

美股重挫 道指大跌逾500點

2023-05-02 12:05
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

2023-05-02 18:59
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56
波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

2023-05-06 12:30

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台