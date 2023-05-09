科技業失寵 金飯碗光環褪

遠距工作潮流消退後，科技股也隨之重挫，儘管今年已有所回升，但仍遠低於2021年的高峰。（路透）

多年以來，進入科技業服務可說是致富的一條捷徑，不只起薪高人一等，優渥的分紅配股更讓人艷羨。然而，隨著科技業的股價 重挫，這些財富也已多半蒸發殆盡。

華爾街 日報報導，股票 通常占科技業員工豐厚薪酬的一大部分。在新冠疫情大流行之際，人們轉向遠距工作，使科技公司的股票成為市場寵兒，相關從業人員的薪酬也大幅飆升。

遠距工作潮流消退後，科技股也隨之重挫，儘管今年已有所回升，但仍遠低於2021年的高峰。

科技股的跌勢除了讓數十萬科技工作者失去工作，更抹去了許多人原本計劃用於買房、支付大學學費等高額支出的大部分財富。首次公開發行股票（IPO）的市場急凍，無限期延緩了新創公司員工獲得意外財富的希望。

上市科技公司的員工常拿到限制性股票單位（RSU），作為薪酬的一部分，這些股票會在數年內分批發放。

股票發放時的價值是基於公司當時的股價計算。例如，在2021年底獲得臉書母公司Meta價值5萬美元的股票，現在的價值已縮水了三分之一。

華爾街日報曾報導，亞馬遜股價下跌，使員工在2023年的薪酬減少了15％~50％。

為了緩解股價下跌所帶來的壓力，該公司與一家抵押貸款機構達成新協議，允許一些城市的員工在購買房屋時，可以使用股票作為抵押。

公司股票通常占科技員工總財富的一大部分。許多人不願出售已經拿到的股票，押注股價會繼續上漲。

擁有多年股票贈予、但被裁員的員工通常只能得到相應於在公司服務期間的那部分。

若把資金平均分散在Meta、蘋果、亞馬遜、Netflix及Google母公司字母這五大科技股，在止於2021年的五年內，價值成長逾三倍。例如當時舊金山財務顧問威爾許的客戶，都打算用股價高漲的公司股票為父母購屋，或是在夏威夷等地買第二間房。

他說：「當時有如在跟剛被職業運動聯盟選進的年輕運動員談論夢想」，而現在大家討論的則是裁員和縮衣節食。