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鴻海擴大布局印度 砸3668萬美元在班加羅爾購地

中央社／台北8日電
鴻海集團積極布局印度，當地子公司砸下印度盧比30億元在卡納塔卡省（Karnataka）的班加羅爾（Bengaluru）購置土地。 （路透）
鴻海集團積極布局印度，當地子公司砸下印度盧比30億元在卡納塔卡省（Karnataka）的班加羅爾（Bengaluru）購置土地。 （路透）

鴻海集團積極布局印度，當地子公司砸下印度盧比30億元（約3668.1萬美元）在卡納塔卡省（Karnataka）的班加羅爾（Bengaluru）購置土地。

根據鴻海今天晚間公告，子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，向卡納塔卡省工業區發展委員會（Industrial Areas Development Board）取得300英畝（約121萬4058平方公尺）土地，目的為營運需求。

根據鴻海年報，Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited成立於2015年11月，地址在馬哈拉什特拉省（Maharashtra）首府孟買（Mumbai）。

卡納塔卡省積極爭取鴻海集團在當地投資，路透（Reuters）在3月下旬報導，卡納塔卡省政府已批准鴻海集團子公司在該省的9億6791萬美元投資案。

卡納塔卡省政府於2月上旬曾表示，相關高層在台灣拜會鴻海新北市土城總部，並與鴻海集團董事長劉揚偉洽商投資計畫。

鴻海集團除了擴大在印度iPhone產線，也積極在印度布局蘋果無線耳機與iPhone關鍵元件。法人分析，目前鴻海集團在中國產能比重約75%、海外產能占比約25%，預期未來2至3年，鴻海集團在中國以外產能比重將提升至30%。

鴻海 印度 投資

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