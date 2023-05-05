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智慧表銷售達高原期 瑞士表鬆口氣

編譯易起宇／綜合報導

摩根士丹利（大摩）表示，包括蘋果最暢銷款式的Apple Watch在內，智慧手表的銷售已進入高原期，如今看來對瑞士高檔手表已不再構成重大威脅。

大摩分析師奧賓等人在報告中表示，這是因為瑞士表業過去十年重新專注在高檔產品，透過提高頂級手表的價格，來彌補整體銷量的下滑。

當Apple Watch在2015年問世時，這款手表被視為關係到瑞士表業的存亡，因為智慧表提供的健康等功能，讓瑞士表業無法與之競爭。

雖然智慧手表目前的銷量仍然遠超過瑞士表，尤其蘋果一季的銷量就勝過瑞士手表一整年的銷量，但智慧表銷量已開始出現下滑，為Apple Watch發售以來首見，智慧手表去年第4季銷量年比下滑17%，其中蘋果下滑16%。

大摩分析師說：「整體來說，我們認為，智慧手表未來對瑞士表業的負面衝擊將變得相對無關緊要，不過對天梭（Tissot）、雷達（Rado）等品牌可能仍有影響。」

大摩分析師並表示，瑞士表業的複合年成長率可能逐步趨於7%左右，反映個人奢侈品的市況。

瑞士表業去年出口額創下歷來最佳，主因是機械表需求的復甦，尤其是在美國，整體出口額攀增11.8%至248億瑞郎（280億美元）。

大摩預估，瑞士今年手表出口最多將可增加100萬支，雖然主要將來自Swatch和歐米茄（Omega）聯名合作的MoonSwatch，預計這款表今年銷量可達180萬支，超越去年的100萬支。

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