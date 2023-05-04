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便宜耐用 印度二手iPhone賣翻天

編譯黃淑玲／綜合報導

市場情報業者Counterpoint的資料顯示，去年iPhone印度中古手機市場的占比為11%，遠高於前年的3%，成為印度中古手機市場成長最快速的品牌。

Counterpoint駐孟買分析師卡多薩說，二手iPhone在印度超級熱銷，2022年銷量成長20%，成長率是全球平均的四倍。他以2014年推出的iPhone 6為例，在印度都還能找到「第三」或「第四春」，有5G功能的iPhone 12以上舊款機，又特別珍貴。

就算是新機市場，去年iPhone在印度的市占率成長到5%，也高於2019年的1%。專家指出，iPhone在印度的需求一直受限於高價位，能有如此成績相當不錯。

在印度二手智慧手機市場上，消費者對iPhone展現前所未見的高度興趣，這為蘋果其他產品與服務的推廣，開闢道路。Redseer策略顧問公司資深顧問Harshit Pandey說，蘋果是個轉售價值高很多的品牌，一支iPhone在過時之前，幾乎都能「轉三到四手」。

蘋果已對印度市場的未來成長寄予厚望，準備攻下當地更多市占。為了降低對中國的依賴，蘋果也正在印度設立新的製造據點。

分析師說，iPhone在二手市場受歡迎，部分原因是比競爭對手的產品更耐用；全球中古手機市場一半是iPhone。

iPhone新手機在印度的銷售前景也不錯。蘋果是唯一被認為今年智慧手機全球出貨可以成長的業者，原因就在印度市場的潛力。

印度 iPhone 手機

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