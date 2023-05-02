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韓出口連7黑 3年最慘

編譯易起宇／綜合報導
南韓4月出口年比下滑14.2%至496.2億美元，跌幅是三個月來最深。(路透資料照片)
南韓4月出口年比下滑14.2%至496.2億美元，跌幅是三個月來最深。(路透資料照片)

南韓4月出口連續第七個月下滑，創下三年來最長跌勢，主因是南韓對最大貿易夥伴中國大陸的出口持續下降，顯示全球需求疲軟繼續對該國經濟造成壓力。

產業通商資源部1日表示，南韓4月出口年比下滑14.2%至496.2億美元，跌幅是三個月來最深，大於3月的13.6%，也高於路透訪調經濟學家預測的13.5%。這進一步顯示出，在全球經濟成長放緩的情況下，南韓經濟難以全速運轉。

若按出口目的地劃分，南韓4月對大陸出口銳減26.5%，為連續第11個月下滑，對美出口也下滑4.4%，為三個月來首見；對歐出口則增長9.9%。

若按產品劃分，半導體出口大幅下滑41%，為連續第九個月下滑，石油產品出口也大幅萎縮27.3%，但汽車出口躍增40.3%。

大陸是南韓產品的主要市場，尤其是半導體。儘管大陸經濟已經解封，南韓出口卻依舊低迷，將為決策官員推動疫後復甦帶來挑戰。

產業通商資源部表示，出口下滑的主因是全球經濟復甦緩慢，以及半導體業的市況低迷，同時也因為工作天數較少和高基期效果。「政府將規劃更多量身打造的措施，以維持關鍵產品的出口。在更長遠的未來，政府也將投資晶片、電池和其他先進科技，以確保技術優勢，和建立培育新世代產業的新工業園區」。

彭博資訊則以經工作天數調整後的數據指出，南韓上月出口的年比跌幅不增反降，10.4%的跌幅是去年12月來最小，對中國大陸出口的跌幅也小於3月。

南韓4月進口下滑13.3%至522.3億美元，跌幅比起3月的6.4%擴大，達到2020年8月來最大。因此，南韓4月貿易逆差為26.2億美元，為連續第14個月呈現逆差，但逆差規模已縮小至去年6月來最小。

南韓出口表現。(資料來源:彭博資訊)
南韓出口表現。(資料來源:彭博資訊)

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