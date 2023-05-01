日藥廠Astellas59億美元併購美商Iveric 強化眼疾用藥

日本製藥大廠安斯泰來收購美國藥商Iveric Bio，這是該公司歷來金額最大的併購交易。（路透）

日本 製藥大廠安斯泰來（Astellas Pharma）同意以大約59億美元的價格收購美國藥商Iveric Bio，完成該公司金額最大的併購交易，也藉此取得眼疾療法。

安斯泰來將以每股40美元的價格買下Iveric Bio 100％的股權，較Iveric 3月31日止30日成交量加權平均股價 溢價75％。Iveric 上周五股價收在32.89美元。

安斯泰來周一在東京股價上漲2.2%，今年來漲了4.3%。

這是日本營收 排名三大的製藥業者安斯泰來2019年來第五次重大海外併購，希望在主要銷售藥品喪失專利保護之際，藉併購來充實旗下產品陣容。

根據Refinitiv數據，這是日本製藥業近五年來規模第二大跨境併購案，僅次於武田藥品60億美元收購Nimbus Therapeutics的乾癬藥部門。

這也是緊接著麒麟控股（Kirin Holdings）上周宣布以12億美元收購澳洲保健品製造商澳佳寶（Blackmores）後又一併購案。

Iveric總部設於紐澤西，前身為Ophthotech，專注於開發治療視網膜病變的方法，符合安斯泰來專注於失明和再生療法的重心。

將Iveric納為旗下，安斯泰來多了治療全球為眼疾所苦約1.6億患者的候選藥物，尤其符合日本人口高齡化本土市場所需。

Iveric 關鍵資產是治療地圖狀萎縮（黃斑部退化的後期）的avacincaptad pegol（ACP），這是老年人喪失視力的普遍成因。