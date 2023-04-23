我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱銘離世 摯友吳炫三越洋受訪痛哭：他沒一天停止思考創作

布魯克林電單車店鋰電池起火 1男嗆傷 逾20華人無家可歸

這些國家很積極 因應地緣政治緊張 各國央行正大買黃金

編譯林奇賢／綜合外電
管理數兆美元外匯存底的各國央行，正在大舉買入黃金。（路透）
管理數兆美元外匯存底的各國央行，正在大舉買入黃金。（路透）

英國金融時報（FT）報導，管理數兆美元外匯存底的各國央行，正在大舉買入黃金，因為俄烏戰爭等地緣政治風險，迫使他們重新思考投資策略。

世界黃金協會（WGC）數據顯示，去年各國央行採購的黃金大增152%至1,136噸。中央銀行出版公司（CBP）發布的滙豐準備資產管理趨勢調查顯示，在共管理7兆美元外匯存底的全球83家央行中，超過三分之二受訪者認為同儕將在今年增持黃金。

多數受訪的外匯存底操盤手認為地緣政治風險是第二大風險，僅次於高通膨。超過40%受訪者把地緣政治風險列為最大風險因素，高於去年的23%。

調查顯示，由於俄羅斯入侵烏克蘭和美中關係惡化等緊張局勢，約三分之一的受訪者已經、或計劃改變購買的資產。

俄烏戰爭促使美、英、歐盟等西方聯盟對俄國實施大規模金融制裁，包含凍結俄國央行價值3,000億美元的資產，而俄國央行的黃金準備放在國內，未受這些制裁的直接影響。

WGC數據顯示，去年採購黃金的央行所屬國家，很多都未與西方結盟。例如中國人民銀行去年11、12月共買進62噸黃金，使黃金準備超過2,000噸。土耳其去年官方黃金準備增加148噸至542噸，一些中東、中亞的國家也被列為「活躍買家」。

WGC首席市場策略師瑞德表示，西方對俄國央行的制裁，導致許多未結盟國家的央行重新思考應該持有的國際準備資產。

俄國把黃金存放在國內，但許多央行把黃金放在海外，包括英國央行、紐約聯邦準備銀行等，反映倫敦和紐約作為全球最大黃金交易市場的地位。

央行 俄國 英國

上一則

FT：安謀正研發自製晶片原型 恐槓上聯發科等客戶

下一則

鋰礦開採商股價大跌 原因是這個拉美國家的政策改變

延伸閱讀

白俄羅斯宣布 部隊已完成俄國戰術核彈系統訓練

白俄羅斯宣布 部隊已完成俄國戰術核彈系統訓練
加拿大多倫多機場爆竊盜案 價值1478萬元黃金不翼而飛

加拿大多倫多機場爆竊盜案 價值1478萬元黃金不翼而飛
黃金一哥Newmont 擬195億收購Newcrest

黃金一哥Newmont 擬195億收購Newcrest
金價升13個月最高 職位空缺數據疲軟 Fed近結束緊縮

金價升13個月最高 職位空缺數據疲軟 Fed近結束緊縮

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克。(美聯社)

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

2023-04-17 11:07
安永宣布將在美國裁員3,000人，受影響最深的是諮詢業務部門。（路透）

EY美國裁員 狠砍3000人 這個部門最慘

2023-04-17 19:53
一些人士認為，美元作為全球準備貨幣的地位，可能遭到中國人民幣強勢挑戰。（路透）

美元即將變成「廁紙」？克魯曼舉3理由駁斥

2023-04-15 07:13
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。（路透）

漲勢最剽悍 輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

2023-04-18 23:04
億萬富豪馬斯克（前）因特斯拉股價周四下跌近10%，財富蒸發126億美元。(歐新社)

馬斯克的一天：130億財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

2023-04-20 20:56
豐田GR Corolla。（豐田汽車）

節能降噪 三缸引擎悄悄成為美國車款主力

2023-04-16 22:14

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控