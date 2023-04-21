綠色和平：亞洲晶片商耗電將飆升 必須認真減排

綠色和平組織今天說，要製造從智慧手機、人工智慧（AI）硬體到車輛等產品所用電子零件當中的晶片 ，所需能源將在2030年之前飆升，因此大公司有必要承諾認真減少碳排。

法新社報導，環保團體綠色和平組織（Greenpeace）在一份新報告當中表示，預估到了2030年，全球半導體製造業排放的二氧化碳當量將達到8600萬公噸，這是葡萄牙2021年總排放量的2倍多。

綠色和平指出，半導體製造商的高耗電，是全球電子產業碳排放上升的主要原因之一。

綠色和平的報告聚焦於業務在東亞的企業。東亞是全球主要半導體製造商所在地，包括蘋果公司（Apple Inc.）的晶片供應商台積電 ，以及韓國最大晶片製造商三星 電子（Samsung Electronics）。

綠色和平表示，東亞的供電網高度依賴天然氣和燃煤發電。

根據報告，當中分析的各家企業，均未做出符合聯合國（UN）「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC）所建議的氣候承諾，也就是在2030年之前，將全球暖化限制在攝氏1.5度以內或採用100%可再生能源。

綠色和平表示，預估到了2030年，台積電的用電量將增長267%，達到約當台灣1/4人口的用電量，是這份報告研究的所有半導體製造商當中增幅最大的。

綠色和平還說，三星電子75%的耗電量都在韓國境內，但這家公司至今未針對在韓國的業務做出堅定的2030年之前氣候承諾。

三星電子去年僅宣布，會致力於讓旗下所有全球業務在2050年之前實現淨零碳排放。