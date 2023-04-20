破2.3億戶 Netflix付費訂戶數創高

串流媒體巨擘網飛（Netflix ）上季獲利優於預期，付費訂戶數也創歷來新高，但本季財測略低於市場預期，股價 應聲走跌。

原定上季在美國開始打擊帳密共享的計畫，延後到本季執行，預料這類客戶繳交的費用將有助於帶動下半年的成長。

Netflix在美股18日盤後公布，第1季淨利從16億美元下滑至13億美元，每股獲利為2.88美元，營收 成長3.7%至81.62億美元，大致符合市場預期；訂閱用戶達2億3,250萬戶，創歷史新高，但新增175萬戶，低於市場原估的206萬戶。預估本季營收82.4億美元，也低於市場預期的84.7億美元。Netflix股價19日早盤一度跌逾2%。Netflix在致股東信中表示，2023年開局良好。這是共同執行長皮特斯和薩蘭多斯上任後的首份財報結果。

Netflix原先計畫今年首季在美國對共享密碼展開收費，現在改口將在未來幾個月實施。Netflix一直測試各種方法來減少在拉丁美洲的帳密共享行為，上季還額外在四個市場推出對這類共享帳號用戶收費的方案。

該公司估計，超過1億人口沒有付費卻使用帳號，而分析師認為付費共享有望成為新客戶或營收的龐大來源。

Netflix被視為是影音串流產業的晴雨表，隨著市場競爭加劇，這個領域的成長已經減緩。一年前，Netflix單季流失20萬用戶，是逾十年來首度流失訂戶，導致股價崩跌，也讓華爾街重新設定對串流產業的預期。

另外，Netflix同日稍早宣布，將結束實體DVD郵寄業務，預定9月寄出最後一批DVD，結束25年來郵寄影集和電影光碟的服務。