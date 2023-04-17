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IMF：全球經濟風險正在上升

財經新聞組／綜合報導
全球經濟歷年表現。(彭博資訊)
全球經濟歷年表現。(彭博資訊)

國際貨幣基金（IMF）與世界銀行2023春季年會已閉幕，會後發布的聲明指出，各國財金首長認為，儘管金融體系可能熬過近期銀行的動盪，但全球經濟成長面臨的風險正在上升。

西班牙經濟部長卡爾維諾在年會後發布的主席聲明中指出，「決策者迅速採取行動以增強對銀行體系的信心，在全球金融危機後實施的改革支持下，銀行體系仍然穩健且有韌性」；然而，「世界經濟成長前景依然低迷，下行風險增加」。

卡爾維諾是IMF最高顧問委員會「國際貨幣暨金融委員會」（IMFC）主席，上述所謂主席聲明是取代一般對外公布的公報，因為這次參與會議的成員對有關俄烏戰爭的措辭存在分歧，未能就聯合公報達成一致。

卡爾維諾在會後記者會上表示，戰爭「依舊是全球唯一最重要的不確定性來源」。不過，她強調，IMF成員國除了在戰爭之外的其他措辭表述，以及確保全球金融安全網對各國有效等幾個問題上，都有共識。

不過，全球財金官員對前景面臨的最大風險究竟為何，卻有截然不同的結論，彭博資訊報導指出，在俄羅斯入侵烏克蘭過去一年後，這反映出地緣政治鬥爭在經濟中所扮演的角色日益吃重。

就富裕的民主國家陣營而言，他們希望強化供應鏈韌性，確保免受戰爭、疫情、專制國家經濟脅迫的影響。但IMF卻警告，全球經濟「碎片化」可能損害經濟成長。

G7財長和央行總裁在上周發表的聯合聲明中，總計15次提到「韌性」，顯示這些國家積極推動供應鏈向自身轉移，但此新政策也存在風險，可能導致全球經濟分裂為幾個集團，導致效率下降，最終拖累經濟成長。

「碎片化」正是包括IMF總裁喬治艾娃在內的人士所擔心的結果。喬治艾娃上周表示，在經濟討論和決策中，全球供應鏈的安全「正成為新的優先事項」，「問題是我們能否更堅定地加強供應安全，而不是讓世界陷入第二次冷戰。」

華爾街日報則指出，美國和許多國家的通膨其實居高不下，因此這些國家的央行接下來仍有可能繼續升息，緊縮政策先前所引發的一連串效應，有可能捲土重來。

供應鏈 央行 貨幣

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