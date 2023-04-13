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分析師預測 日圓匯價今年底前將升抵120日圓

編譯黃淑玲／綜合外電
分析師預期日圓兌美元匯率，今年底前可望升值到120日圓兌1美元。 （路透）
分析師預期日圓兌美元匯率，今年底前可望升值到120日圓兌1美元。 （路透）

分析師看好日圓對美元匯率今年底以前有望升值到120日圓兌1美元，原因包括美國利率即將攀封、而日本才正要調整超寬鬆的貨幣政策，以及美國經濟陷入衰退將提振日圓的需求。

野村全球外匯策略主管Craig Chan說，美國聯準會（Fed）這波升息已經接近頂點，而日本銀行（央行）可能調整或殖利率曲線管控（YCC）政策，日圓兌美元今年中可能升至125日圓兌1美元，年底再升抵120日圓。

日圓兌美元匯率13日在133日圓兌1美元附近，若今年底果真升值到120日圓兌1美元，將比去年10月20日的151.94低點，升值約21%。

日銀貨幣政策調整的時間點和方式，將對日圓匯價造成不同影響。Chan表示，日銀改弦易轍的可能性愈來愈高，「（日銀）調整（YCC）的方式或許是移除10年期（日債）殖利率的管控目標，改為盯5年期或是2年期」，「完全放棄這項政策目前相當不切實際」。他預測日銀可能最快本月開始調整，或是6月。

渣打銀行亞洲外匯策略師Divya Devesh也估計，日圓兌美元今年稍晚可能升至120日圓，但他預測日本央行不只會微調YCC，更會完全調整YCC，日圓將持續走強，「我們的基本情境是，日銀將在6月會議實質廢止YCC」，

他認為日銀可能完全廢止殖利率區間，或是放寬區間，但他認為日銀不會採行後者，因為若是慢慢來，可能引發市場開始揣測，導致現在就反映下一步行動的影響，而非當前正肏的影響，會造成問題，直接廢止會比較容易。

此外，ING全球市場部門主管Chris Turner也預測，日圓匯價年底將升至120日圓，但理由是美國衰退將提振日圓的需求。他預期Fed在下月升息1碼後，將因經濟衰退而在年底前降息4碼。

殖利率 日本 匯率

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