黃金一哥Newmont 擬195億收購Newcrest

Newmont已提高提議收購澳洲同業Newcrest的價碼到195億美元。(路透)

全球最大黃金生產商美國Newmont提高提議收購澳洲 同業Newcrest礦業公司的價碼，到創紀錄的294億澳幣（195億美元），同時也能進行查帳，離敲定金礦業史上規模最大合併案更近一步，也更鞏固Newmont的全球霸主地位。

Newmont在2月提議以170億美元的全股票交易收購Newcrest，但遭拒絕，如今提高價碼到195億美元，並說除非有對手競購，否則這是最佳、也是最後出價。

礦場遍布澳洲、加拿大及巴布亞紐幾內亞的Newcrest表示，在評估最新提案後，將同意Newmont查帳，展開確認實地查核。在Newcrest持股僅次於貝萊德的第二大股東Allan Gray澳洲公司，也正面看待這樁最新出價，在在提高了雙方合併的可能性。

這項交易提高Newcrest的每股隱含價值到32.87澳幣，比其2月接到收購提議前的收盤股價 溢價超過46%。Newcrest股價11日收盤應聲暴漲超過5%，Newmont股價則走軟。

若這項交易完成，將是金礦業史上規模最大的合併案，也是澳洲史上第三大併購案、今年來全球第三大交易，更是Newmont提高產量並鞏固領導地位的關鍵。

金礦業者多年來都難以在低風險國家找到新的黃金蘊藏。標普全球財智的數據顯示，在1990~2021年發現的341處主要礦場中，只有28處是在過去十年發現，蘊藏量也只占這段期間發現蘊藏的6%。

完成合併後，Newmont金礦產量將比產業二哥Barrick黃金公司高出近一倍，也擴大把事業觸角延伸到乾淨能源轉型的關鍵金屬銅礦；Newcrest已希望2030年前能提高銅礦營收 比重到超過50%，高於目前約25%。

不過，這起交易還有好幾個難關要過，包括獲得Newcrest董事會的推薦，實地查核預料要花四周時間。