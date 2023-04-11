OPEC+催升油價 小型產油國擋路

即使大型產油國推動減產，全球供應依然不減。(路透資料照片)

石油 輸出國組織和夥伴國（OPEC+）減產以維持高油價 的努力，可能被較小型產油國的增產所破壞。華爾街日報報導，包括奈及利亞、伊朗 、蓋亞那、挪威、哈薩克及巴西在內的國家，自去年秋季起已產出更多石油，因此即使大型產油國推動減產，全球供應依然不減。

沙烏地阿拉伯上周表示將進一步減產以支撐市場，與俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國（UAE）等國同步，但布蘭特油價只漲到大約每桶85美元，並沒有比3月初高，也遠低於俄烏戰爭爆發不久後的125美元。

油價是否會再攀高，部分取決於與沙國利益抗衡的小型產油國，另外就是美國；美國過去一年每日增產逾100萬桶。同時美、歐需求疲軟，意味油市更加脆弱。

市場變數出現在奈及利亞等幾個小型產油國，那裡產量已經回升，但也容易出現狀況，導致產量不穩定。

OPEC+去年10月減產時，高盛集團曾預估布蘭特油價會在今年第1季漲到115美元。結果第上季油價均價是82美元，在3月中還一度跌到接近73美元。布蘭特10日在紐約早盤一度跌逾1%，報每桶84.1美元。

奈及利亞日產量反彈35萬桶，抵銷沙國減產56萬桶造成的部分影響。奈及利亞也是OPEC成員國，但沒有參與最近的減產。

瑞銀集團大宗商品分析師史坦諾佛認為，未來最可能看見產量大增之處是在伊朗。不過，伊朗與美國達成核協議以開啟大量出口的前景依舊暗淡。另據路透報導，沙烏地阿拉伯國家石油公司向北亞買家承諾，5月將維持石油合約供應，不受OPEC+減產影響。