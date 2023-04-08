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三星宣布大幅減產記憶體

編譯簡國帆、記者李孟珊／綜合報導
南韓三星電子上季獲利表現為14年來最差，並且表示將「大幅」削減晶片產量。（路透）
南韓三星電子上季獲利表現為14年來最差，並且表示將「大幅」削減晶片產量。（路透）

記憶體龍頭廠南韓三星電子7日公布第1季初估財報，上季獲利暴減96%，為2009年金融海嘯以來最低，並預期今年全球晶片市場將萎縮6%；外電報導，三星改變先前「不減產」態度，宣布將「大幅」削減晶片產量。

三星是全球記憶體龍頭，在全球DRAM與NAND晶片市占率高達45%以上，極具指標，外界看好，三星減產將加速記憶體產業趕底。

外資研判，三星今年將減產超過25%，以DDR4 DRAM晶片來看，可能減產約20%-30%，並且在三星的DRAM庫存比同業還高，因此可能再擴大減產。

三星公布財報顯示，營業利益年比銳減96%至6,000億韓元（4.5億美元），是2009年來最低，遠低於市場預期，更是自金融海嘯以來首度低於1兆韓元；營收初估年減19%至63兆韓元。三星將在本月稍晚公布完整季報。

三星表示，營運不佳主要是科技裝置需求疲弱與客戶庫存調整，預計今年全球晶片市場將萎縮6%到5,630億美元，並示警至年底前情勢仍然艱辛。

三星說明，公司會調降記憶體晶片產量到「合理水準」，以化解庫存過剩和記憶體晶片價格下跌的問題，跟進同業美光、鎧俠及SK海力士等減產行列，扭轉之前堅持不會「人為減產」的立場。

三星 晶片 金融海嘯

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