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AI熱潮擴大晶圓代工市場大餅 台積、三星奮力搶商機

編譯簡國帆／綜合外電
ChatGPT熱潮正帶動各界加速打造AI生態系，來自無廠晶片業者的AI晶片代工訂單日漸增加。路透
ChatGPT熱潮正帶動各界加速打造AI生態系，來自無廠晶片業者的AI晶片代工訂單日漸增加。路透

南韓媒體BusinessKorea報導，隨著ChatGPT熱潮帶動各界加速打造人工智慧（AI）生態系，來自無廠晶片業者的AI晶片代工訂單日漸增加，在台積電的亞利桑納州工廠完工後，預料將獲得更多大客戶的訂單。三星電子也緊跟在後，力拚提高AI晶片產能。

報導指出，在當前的AI熱潮下，大客戶當然首先仰賴全球晶圓代工龍頭台積電，輝達就是台積電的大客戶之一，A100繪圖處理器（GPU）是由台積電以7奈米製程代工生產，H100晶片以4奈米製程生產，超微也正擴大委託台積電生產GPU。在台積電的亞利桑納州工廠完工後，預料將獲得更多大客戶的訂單。

在此同時，三星電子的晶圓代工部門在取得專精於AI的FuriosaAI訂單後，最近開始以14奈米製程量產其第一代AI神經網路處理器（NPU）晶片「Warboy」。三星電子改善效能的第二代「Warboy」晶片將以5奈米製程生產，預定明年上半年推出，而專門設計AI晶片的南韓AI晶片新創公司Rebellions，所設計的Atom晶片也由三星電子用5奈米製程產線量產。

目前的AI平台主要裝配能同時處理多項運算的GPU，相較下，NPU是專為AI設計、彌補GPU的弱點，價格只有GPU的五分之一，耗能只有六分之一，處理速度也快十倍。

隨著ChatGPT大受歡迎帶動AI聊天機器人熱潮，AI半導體市場規模將暴增，三星電子預料將從大客戶取得更多晶圓代工訂單。Google計劃升級且重新推出其AI聊天機器人Bard，百度已推出文心一言，微軟宣布將推出把ChatGPT納入Bing搜尋引擎的新服務，南韓Naver將在今年上半年釋出整合AI與搜尋服務的Search GPT。

一些業界人士認為，輝達把晶圓代工訂單轉給三星電子以平穩晶片供應的可能性愈來愈高。三星電子也正增加設施投資，以提高AI晶片產能。目前平澤園區興建中的P4產線，目標是明年開始營運，三星電子也將斥資300兆韓元（2,280億美元），在2042年前在龍仁打造全球最大的半導體聚落，位於美國泰勒市的工廠將量產4奈米晶片，預定2024年營運。

AI 晶片 三星

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