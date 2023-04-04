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亞洲商用不動產市場 吹寒風

編譯陳苓／綜合報導
亞太商用不動產收購額。(路孚特)
亞太商用不動產收購額。(路孚特)

隨著利率攀升和金融市場動盪壓抑交易活動，亞洲商用不動產市場今年復甦的希望受挫，這股寒風還吹向不動產投資信託（REITs）。

日本經濟新聞報導，據金融數據供應商路孚特，今年1月到3月下旬，亞太區商用不動產的交易總額為103億美元，不及去年同期的189億美元，且遠低於2022年第4季的212億美元。不動產REITs也走下坡，紐西蘭除外的標普高收益亞太區REITs精選指數（追蹤標普亞太區相關指數中股息收益率最高的30檔REITs），在3月30日為止的一年淨報酬為負14.27%。REITs靠不動產管理公司收租，以提供投資人穩定的股利收入。

馬來亞銀行（Malayan Banking）分析師古哈在報告中說，高利率環境會影響REITs報酬率。古哈說，對某些在新加坡上市的不動產投資工具，利率每升高0.5個百分點，每單位分配收益（DPU、投資人從每單位REIT可得到的收益）會減少2%或更多。

外界原本預測中國解封，會促使更多資金從該國流向亞洲其他地區，嘉惠商用不動產。但美國Fed持續緊縮貨幣，接著又爆發銀行風暴，打擊市場信心。不動產顧問公司萊坊的研究主管李敏雯指出：「2023年亞太地區的利率將觸及多年高點，疲弱經濟和經營環境正迫使租戶檢討手上的承租空間。」

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