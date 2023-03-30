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全球金融中心競爭力 紐約追平倫敦 並列第一

編譯黃淑玲／綜合外電
英國倫敦金融區。 （歐新社）
英國倫敦金融區。 （歐新社）

倫敦金融城政府（City of London Corporation）30日發表研究報告指出，倫敦已失去全球金融中心的獨霸地位，與美國紐約並列全球競爭力最強的金融中心，也是倫敦首度不是明確的領導者。

英國金融時報（FT）報導，金融服務業高階主管已警告，英國脫歐後，就有可能失去世界金融中心的頂點地位，因為脫歐迫使一些企業營運移往歐盟。

再者，業界也擔心在美國上市與開拓市場的吸引力較高，因為美國對準備掛牌企業的估值更高，商業文化的限制也較少。最近幾個月的例子就是總部在英國劍橋的半導體設計公司安謀（Arm），以及愛爾蘭的全球最大建材集團CRH，都已表明希望到紐約上市。

不只紐約，法蘭克福和巴黎其他金融中心的競爭力也急起直追，增長速度比倫敦還快。倫敦金融城政府的這份金融中心競爭力評比報告顯示，倫敦2022年的競爭力分數與紐約相同，均為60分，但倫敦只比2021年進步一分，而紐約進步兩分。

排名第三的新加坡得分持平在51分，第四的法蘭克福分數是46分，比2021年進步三分，第五名的巴黎得分43分，較2021年增加兩分。香港與東京則分別以37分和35分，居第六和第七。

報告指出，倫敦持續在創新、金融活動、韌性、商業結構、人才、法規等面向表現優良。但紐約在科技投資、交易促成、永續金融融資水位提升等方面，呈現高成長。

報告指出，去年金融與專業服務為英國創造640億英鎊（788.5億美元）的貿易順差，金額居全球之冠。

英國為保持競爭力，已經提出廣泛的可能改革措施，包括在英國股票上市，也有意放寬銀行和保險業帶動金業務時管制。

倫敦金融城政府政策主席Chris Hayward說，「倫敦的競爭優勢遭遇風險」，「需要長期計畫刺激金融與專業的成長」。倫敦金融城政府已起草計畫，要確保英國金融與專業服務未來十年的國際競爭力。這項提案徵詢了Lloyds、施羅德、摩根大通、EY、巴克萊等業界重量級成員的意見，預定今秋提出。

英國 脫歐 新加坡

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