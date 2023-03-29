美提告幣安 比特幣大跌

比特幣價格走勢。(資料來源：彭博資訊)

美國主管當局針對加密貨幣交易所幣安與該公司執行長趙長鵬採取迄今最強力的打擊行動，控告幣安和趙長鵬違反多項法律，此事帶來的衝擊甚至可能比去年FTX垮台還大。比特幣 價格盤中應聲重挫超過4%，一度跌破27,000美元關卡。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）27日在芝加哥 聯邦法院提告指出，隨幣安成長為全球最大加密貨幣交易平台，幣安和趙長鵬經常違反美國衍生品規則。CFTC指出，幣安幾年前就應在該機構註冊，且持續違反CFTC規定。

CFTC執法部門法務長羅伊在聲明中表示：「被告自己的電子郵件和聊天紀錄，反映出幣安的遵守法規行動一直是假裝的，幣安蓄意選擇重視獲利更甚於遵守法律。」CFTC尋求對幣安處以永久性交易和註冊禁令，還提出處罰和賠償訴求。

幣安聲明回應，表示CFTC的提告「出乎意料且令人失望」。該交易所表示，已配合CFTC兩年，將繼續與美國和其他地方的當局合作。

彭博資訊指出，鑒於幣安在幣圈的地位，此事可能在全球虛擬貨幣 市場引發震波，衝擊可能比去年FTX垮台還大。幣安是全球第一大加密貨幣交易所，在比特幣交易、數位藝術、創投等領域，都有舉足輕重的作用。

FTX倒台後，幣安影響力如日中天。雖幣圈信徒對加密幣「去中心化」津津樂道，但幣安在幣圈中的地位在傳統金融業幾乎找不到可類比的對象。比特幣27日盤中一度跌4.5%至26,647美元，之後跌幅收斂。