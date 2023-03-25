德銀風險大增 恐掀新風暴

德意志銀行信用違約互換交易（CDS）利差飆高，引發投資人疑慮，股價應聲重挫。（美聯社）

德意志銀行股價24日在德國 股市一度重挫15%，主因德銀的信用違約互換交易（CDS）利差衝到四年來高點，凸顯投資 人高度擔憂德銀的整體穩定性，引發股市賣壓出籠。歐美銀行股全面下挫，大盤也受拖累。

德銀CDS是該行公司債的衍生性避險商品。5年期CDS利差23日曾創造空前的單日升幅，24日衝破200基點，為2019年來高點；兩天之前利差才142基點。瑞銀5年期CDS周五也跳升14基點，至130基點。

歐洲銀行股24日在德銀領跌下大幅滑落，德銀一度重挫15%，德國商業銀行下跌8.5%，法國興業銀行下跌7.4%，歐股 600指數中的銀行類股也下跌5.1%。

由於瑞士信貸勾消170億美元AT1，已導致發行AT1債券的銀行普遍承受壓力。德銀發行的7.5% AT1美元債下跌近0.03美元，報72.868美元，殖利率衝到24%，比兩周前高出一倍多。

市場專家指出，一段時間以來德銀一直是市場焦點，與瑞士信貸的情況相當類似。德銀已經歷多次重組，及更換領導階層，試圖恢復堅實基礎。該行周五表示，將提前贖回一檔二級次級債券，這通常能讓投資者對公司資產負債表有信心，但股價的反應暗示，訊息並沒有傳達到位。

巴克萊銀行歐股策略主管卡烏表示，「歐洲股市非常偏重銀行，而銀行股已成為風暴的中心。銀行監理與存款安全是銀行業的具體問題所在」。

FlowBank SA策略師表示，「這是市場先賣再問問題的明顯案例」，「鑒於銀行業的風險，和上周瑞信及監管方的相關消息，交易員們沒有風險偏好來持倉過周末。」

分析師指出，目前市場仍不確定銀行業動盪到底是已經結束，還是會發生更廣泛的連鎖效應。