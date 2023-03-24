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全球金融中心排名 紐約居冠 洛杉磯超車上海 台北第63名

編譯易起宇／綜合外電
最新一期的全球金融中心指數排名出爐，台北下滑八名至第63名。 （美聯社）
最新一期的全球金融中心指數排名出爐，台北下滑八名至第63名。 （美聯社）

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合發展研究院24日發布最新一期的全球金融中心指數排名，前五名和前期完全相同，美國洛杉磯則擠下中國上海躍居第六，台北則下滑八名至第63名。

彭博資訊報導，根據這份第33期全球金融中心指數（GFCI）報告，前五名與前期相同，依序是紐約、倫敦、新加坡、香港和舊金山；洛杉磯比上海高出2分，成為第六名，上海落至第七；芝加哥、波士頓和首爾則分居第八、九、十名，將北京、深圳和巴黎擠出前十名。台北的得分比前期下滑44分至629分，掉至第63名。

這份報告對全球130個金融中心進行研究，透過線上問卷訪調了數千名金融服務專家，列入指數排名的金融中心數量有120個（比前期新增明尼亞波利斯和聖保羅），另有10個列為候補。

該報告表示，本期的整體平均得分與前期接近，僅下降了0.06%。但排名前40的金融中心中，有31個評分下降，在排名較後面的金融中心中，有一半的評分上升。這個結果顯示出人們對金融中心發展和全球經濟仍具信心。儘管俄烏戰爭導致區域不穩定，但全球通膨水準正在下降，經濟成長整體趨穩。

亞太地區金融中心表現較為均衡，雖然區域領先的16個中心得分均有所下降，但其餘14個中心中有11個呈現上升。整體平均得分比前期微升0.17%。

該報告也根據金融科技產出對114個金融中心的金融科技進行評估，紐約排名維持第一，舊金山、倫敦和深圳緊追在後，台北得分下滑九分至598分，排名下跌12至第90。

指數 舊金山 洛杉磯

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