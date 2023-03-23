日本地價飆漲 增幅15年最大

官方數據顯示，日本 去年地價上漲1.6%，為15年來最大增幅，也是連續第二年上揚，原因是新冠肺炎危機過後，經濟浮現復甦跡象。

路透報導，日本國土交通省22日公布，全日本平均地價在2022年增加1.6%，比前一年的0.6%加速成長，也是自2008年漲1.7%以來的最高增幅，地價上漲的趨勢也擴大至鄉村地區。

都會區的住房需求保持穩健，部分原因是低利率 帶來的效應，遠距上班的潮流也協助郊區地價上漲。對辦公室和公寓建地的需求，帶動地價上漲。

國土交通省的調查顯示，住宅用地的價格去年上漲1.4%，寫1991年來最快增幅，也超越2021年的0.5%，這是拜低利率和政府減稅所賜。商業用地的價格同期則上漲1.8%，高於前一年的0.4%，原因是國內旅遊回溫，帶動了店面和辦公室的需求。

在日本防疫措施鬆綁後，外國觀光 客可望回流，也將支撐熱門觀光景點的商業用地價格，例如大阪和京都。大阪去年地價為三年來首度上漲。環繞首都東京的都會區和名古屋，商業區的地價為連續第二年上揚。

然而，日本的不動產市場也面臨隱憂，原因是全球利率上升和經濟放緩，可能衝擊日本。