亞洲有錢投資人 成AT1重災戶

不少富裕的亞洲散戶投資人成為瑞信AT1債券的「重災戶」。(路透)

瑞信集團被瑞銀集團收購後，170億美元的額外第一類資本債券 （AT1）將淪為壁紙，除了一些主權財富基金及基金經理人等法人蒙受鉅額損失，不少富裕的亞洲散戶投資 人也淪為「重災戶」，因先前這種債券提供的高收益讓投資人嘗到甜頭而大量持有。

相較下，歐洲散戶因法規限制較少持有AT1債券，因此受災戶大多是機構投資者。

英國 金融時報（FT）報導，AT1債券過去在亞洲受到富人與中小型家族理財辦公室青睞，這些富人相當信賴瑞信這類大銀行的「品牌」，也受高收益吸引。

如今，這些有相關曝險的亞洲散戶投資人被瑞信AT1債券遭完全減記的處置嚇壞，因為他們面臨的損失比瑞信股東還大，顛覆了慣常的受償順位。

在此同時，瑞銀自己對AT1這種高風險債券依賴度卻是最高。根據彭博計算，AT1債券規模相當於瑞銀最優質監管資本（即所謂普通股第一類資本比率（CET1））的28%左右，名列歐洲各大銀行之最。歐洲16家大銀行的平均曝險約16%。

瑞士當局安排瑞銀收購瑞信，開啟兩個令人戰慄的先例，其一是把一家全球系統性重要銀行的AT1債券價值全數減記為零，其次為援引緊急法律繞過瑞信股東投票程序，引發債權人和股東不滿。相關投資人已考慮採取行動。

英國法律業者Stewarts認為，瑞士相關當局在做這個決定前，可能有諮詢過法律專家，不太可能是「毫無道理的把戲」。