中前財長警告：快速升息恐導致新一輪危機

中國前財長樓繼偉表示，中國政府高度重視防範和化解系統性風險，正在進一步完善金融監管。（取材自全球財富管理論壇官網）

美國矽谷銀行 破產及後續美國與歐洲等地銀行的危機，深受全球重視。而中國前財長樓繼偉表示，中國政府高度重視防範和化解系統性風險，「我們將繼續與各國的金融監管合作，共同防範、化解全球金融系統性風險，維護全球金融市場的穩定和繁榮」。

全球財富管理論壇年會18日在北京登場，據上海證券報報導，樓繼偉對當前局勢指出，一方面全球經濟政治形勢更加嚴峻複雜，另一方面國際金融市場波動加劇，快速升息 有可能導致新的一輪危機並外溢到新興市場。對矽谷銀行破產，他強調中國政府高度重視防範和化解系統性風險，正在進一步完善金融監管。

多位中國現任金融領域官員也出席這場年會，並就近期美歐銀行危機表態。中國財政部副部長夏先德指出，主要經濟體央行持續快速升息，延續十多年的低利率 時代隨之結束，一些前期擴張較快、槓桿較高、期限錯配的市場主體風險加大。他直言，「未來全球高利率環境還將持續，各國需要防範金融風險逐漸水落石出」。

中國央行副行長宣昌能則表示，近期的風險表明主要發達經濟體貨幣政策的快速調整在產生外溢效應的同時也存在內溢影響，「從目前情況看，主要發達經濟體通膨短期內能否明顯回落還存在不確定性，而繼續保持較高利率水平也可能對銀行業等金融體系的穩健運行造成不利影響，這些都增大了貨幣政策調控面臨的『兩難』甚至『多難』」。

中國宏觀經濟學會副會長曹遠征日前向中媒觀察者網指出，「我擔心在發展中國家會出現類似一九九八年亞洲金融危機的情況」，他認為這一輪美元升息帶來的危機已經爆發，「去年以來斯里蘭卡、土耳其和巴基斯坦相繼出現國際收支危機，未來一些金融脆弱的國家，比如印度、越南以及拉美國家，很可能也會受到衝擊」。