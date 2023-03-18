OECD喊話 美歐應續升息

OECD發布報告，調高全球經濟成長預測，並指出美歐應持續升息。（美聯社）

經濟合作發展組織（OECD）調高全球經濟成長率預測，指出展望已隨通膨減緩而改善，但仍敦促聯準會（Fed）和歐洲央行 （ECB）繼續提高利率 ，勿因經濟復甦露疲態和金融業掀動盪而偏離升息 軌道。

總部在巴黎的OECD在17日發布的最新世界經濟展望報告中指出，全球經濟前景更光明，但復甦仍「脆弱」。OECD以能源和糧食價格回跌、中國鬆綁防疫封控為由，上調2023年全球經濟預估成長率，從去年11月預測的2.2%升至2.6%。2024年全球成長預測也從2.7%調高至2.9%。

同時，OECD預期多國整體通膨率可望趨緩。20國集團（G20）今年通膨率可望從去年的8.1%降至5.9%，明年再降到4.5%，只是仍大幅超標。物價壓力比預期大，主要受服務費上漲、某些行業獲利高、勞動市場仍緊繃驅動。

OECD報告寫道：「貨幣政策必須維持限制性，直到明確跡象顯示基礎通膨壓力持續降低為止。進一步提高利率在許多經濟體仍有必要，包括美國和歐元區。」

但OECD指出，升息的完整效應難以評估，對經濟的打擊仍可能比預期大，所以央行應謹慎行事。OECD警告，貸款戶壓力增加可能導致銀行蒙受損失，最近美國的矽谷銀行（SVB）倒閉就是明顯的例子。

OECD提出的建議顯示，全球對抗通膨之役尚未結束。ECB 16日即宣布繼續升息2碼（0.5個百分點）打通膨，絲毫不受最近SVB倒閉和瑞信亟需注資引發市場動盪影響。

Fed下次利率決定將於22日揭曉。OECD預測，Fed的政策利率可能升到5.25%~5.5%即觸頂，而歐元區的利率峰值可能在4.25%。

據OECD最新預測，今年美國經濟成長率可達1.5%，比11月估計的0.5%調升，因勞動市場比預期強；明年成長率可能減緩至0.9%，反映升息導致需求降溫。另估計歐元區今年成長0.8%、明年1.5%，中國今、明年各成長5.3%和4.9%。