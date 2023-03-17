橡膠手套一哥 力拚明年賺錢

全球最大橡膠手套廠頂級手套公司（Top Glove）看好手套價格和需求回升，有望帶動該公司明年度轉虧為盈，激勵Top Glove股價 16日勁揚19%，創15個月來最大單日漲幅。

Top Glove表示，橡膠手套產業已經開始調高價格，反映出較高的輸入成本，客戶的庫存也逐漸回到正常的水位。

董事長林偉才說：「我們已經歷艱困的時期，目前仍很困難，但有辦法看到盡頭的光亮。」

他說，產品平均單價（ASP）自2月以來已回升，未來幾個月對獲利的影響會顯而易見。

目前該公司每1,000副手套的ASP，已從17美元攀抵20~22美元。

董事經理林將源希望手套ASP在3到5月間再增加10~20%，讓公司維持利潤 率，「（手套）價格未來三到六個月將再次上漲，我們可看到（已）觸底反彈，回到疫前水準」。

他另指出，客戶的庫存逐漸減少，應也能帶動今年下半年強勁的庫存回補。

新冠疫情 期間，橡膠手套一副難求，帶動Top Glove業績與股價一飛沖天。但疫情消退後一切榮景也歸為平淡。

林將源說，ASP和需求回升，將抵銷營運成本，使9月起的新會計年度可能轉虧為盈。

該公司股價應聲大漲19%，為2021年11月來最大單日漲幅。