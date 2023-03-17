極端氣候 令亞洲糧食通膨疑慮加劇

氣象學家預測，今年下半年出現聖嬰現象的機率超過50%，恐加深糧食通膨憂慮。（路透）

氣象學家預測，今年下半年出現聖嬰現象（El Niño）的機率超過50%，亞洲的穀物和油籽作物可能遭逢乾熱天候，澳洲 、東南亞 、印度的農地將面臨高溫，恐怕會危及供給、加深糧食通膨憂慮。

路透報導，俄烏戰爭和新冠疫情 打亂全球供給，使得2022年的小麥和食用油期貨價格攀至歷史高點。Fitch Solutions大宗商品分析師哈特表示，目前全球穀物市場處於歷史緊繃水位，容易因負面的供給發展，導致價格突然上漲。

美國和日本氣象人員預測，反聖嬰（La Niña）現象已經終結，北半球預料會在夏季形成聖嬰現象。反聖嬰現象特徵是赤道太平洋出現異常低溫，聖嬰現象則是東部和中部太平洋的海平面溫度升高。反聖嬰會讓亞洲部分地區的氣候涼爽潮濕，聖嬰則會讓天氣轉為乾熱。

澳洲是全球第二大穀物出口國，當地中西部冬季天氣乾燥，將壓抑小麥生產。Maxar氣象學家海德說：「預測澳洲中西部將溫暖少雨，倘若聖嬰現象的發展速度快過我們當前估計，氣候可能會更乾更暖」。澳洲小麥產量在過去三年屢創新高，主要是反聖嬰現象帶來比平時更豐沛的雨量。

東南亞是棕櫚油和稻米的關鍵出口區，預料6月到8月降雨將略低於正常值，不過這個地區近幾個月豪雨不斷，土壤已吸飽水份。海德指出：「東南亞的乾燥天候要衝擊棕櫚油和稻米生產，需要一段時間」。

儘管如此，聖嬰現象有利於美洲作物，可望裨益美國小麥和阿根廷黃豆生產。