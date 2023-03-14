疫情後復甦 亞太旅遊業不夠力

今年可能有更多觀光 客到訪亞太地區，但通膨居高不下和結構性障礙，可能讓這個關鍵產業的旅客人數持續遠低於疫情 前的水準。

彭博資訊引述Oxford Economics報導，今年亞太區的觀光人次預期將是2019年的一半，全面恢復至疫情前狀況的時間點，則需到2025或2026年。在各國鬆綁疫情管制措施，重啟經濟之際，Booking.com等業者今年迎來強勁業績、1月的旅遊預約寫下去年5月來的最佳成績。

然而，在旅遊業樂觀情緒高漲之際，Oxford Economics仍審慎看待旅遊業的前景。世界各地通膨火熱，意味家庭預算吃緊，加上供應面問題，如航空運能欠佳、飯店和機場人力減少，致使業界2023年的預估值較為審慎。

亞洲Oxford Economics的經濟諮商主管蘭伯特13日出席Booking.com在新加坡舉辦的產業圓桌論壇，他表示：「全球而言，我們發現旅遊業已自新冠肺炎谷底大幅反彈，但亞太地區仍落後於整體趨勢。以人們願意花費的金額來說，全球通膨環境是一項風險」。亞太經濟體高度仰賴中國大陸遊客，但是簽證處理緩慢、航空運能受阻，延緩陸客重返海外的速度。

旅遊約占全球經濟成長的10%，但在泰國等經濟體的占比約達20%。蘭伯特指出，疫情前中國大陸遊客占東南亞 觀光人次的四分之一，但本年度他們前往不強制佩戴口罩的國家旅遊的意願可能較低。IHG Hotels & Resorts東南亞暨韓國的常務董事蘇庫瑪蘭看來，儘管印尼峇里島和越南部分地區旅客將增加，但大陸去年底重新開放，並未完全轉化為赴東南亞觀光人次。

Booking.com去年8月在32個國家和地區，對24,179名受訪者進行線上調查。訪調數據顯示，遊客對觀光的看法與疫情爆發前不同。Booking.com亞太常務董事霍德斯沃斯表示，旅客更偏好更個人化的體驗、以及探索新景點，57%的受訪者希望前往過去不曾遊歷過的地區。

此外，訪調也發現目前旅客更關注預算，64%受訪者會選擇進行一次或兩次時間較長的旅行，而非多次短期旅行。