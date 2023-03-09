股神巴菲特 再度加碼西方石油股

巴隆金融周刊（Barron's）報導，7日的申報資料顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）近來又加碼買進將近600萬股的西方石油 股票，再次顯露巴菲特對能源業者的偏好。

據資料，波克夏是在3日、6日及7日以每股約59~62美元的價格買進，也是波克夏從去年第3季以來首度增持西方石油，使波克夏的西方石油總持股達到2.002億股，價值122億美元，西方石油持股占比也增至約21.6%。

西方石油股價 7日收跌1.4%至60.85美元，而波克夏最近的加碼增持，暗示近來西方石油股價跟著能源價格走低，吸引股神逢低買進。

西方石油的股價去年上漲逾一倍，因俄烏戰爭爆發帶動油價走高，今年來則下跌約3%。儘管該公司第4季的獲利不如市場所預期，但今年仍然打算提高資本支出，可能實施達30億美元的庫藏股。

因波克夏在西方石油持股超過10%，若買賣股票，須在兩個工作日內向美國證管會（SEC）揭露。除了西方石油持股，波克夏也擁有近8,400萬張西方石油的權證，能以低於每股60美元的價格行使購買。波克夏還有100億美元的西方石油優先股，股利率為8%。

波克夏去年開始買進西方石油，巴隆周刊估算波克夏收購的每股均價為50~60美元區間的下緣，目前西方石油持股為波克夏的前十大持股。