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亞洲央行貨幣政策 大分歧

編譯任中原／綜合報導
南韓等央行已經旗幟鮮明地對抗通膨，而中國人民銀行已暗示，貨幣政策將大致維持穩定。（路透）
南韓等央行已經旗幟鮮明地對抗通膨，而中國人民銀行已暗示，貨幣政策將大致維持穩定。（路透）

亞洲各國央行貨幣政策，正走向更大的分歧。亞洲各國由於政治制度、發展程度及通膨熱度都大不相同，因此貨幣政策一向分歧，南韓等央行已經旗幟鮮明地對抗通膨，但其他一些央行卻慢慢吞吞，而中國人民銀行上周已經暗示，貨幣政策將大致維持穩定。

儘管各央行各行其是，但所幸全球經濟走入衰退的可能性降低，因此央行政策有較大的微調空間，不像去年必須大幅升息

目前南韓、印尼及馬來西亞雖然都已暫停升息，但降息卻仍遙遙無期。另外，菲律賓和泰國的通膨都已降溫，但仍高於央行目標，料將繼續升息。

澳洲央行則在7日升息1碼至3.6%，並暗示將暫停緊縮，市場解讀為「鴿式升息」。

至於中國，由於經濟回升順利，因此人民銀行不大可能進一步放鬆貨幣政策。去年中國經濟的問題在於擴張無力，今年則是可能反彈過強。官方媒體已經奉命宣導當局對經濟復甦勢頭非常滿意，只需要溫和的刺激措施即可。

美國聯準會（Fed）決策官員幾乎無日不警告，利率必須升到比原先預測更高的水位，這當然令亞洲各央行備感刺耳。亞洲央行口頭上雖一再強調貨幣政策自主，但實際上依然是以Fed馬首是瞻。

亞洲各國都預期，Fed今年不會像2022年那樣快速緊縮，但對於貨幣政策轉向寬鬆卻可能只是空想。澳洲央行最近意外發表「鷹派」談話，並在7日會議升息1碼，面臨可能緊縮過度的風險。

印尼央行的風險則是可能緊縮不足。央行總裁瓦瑞耀（Perry Warjiyo）表示，他已完成升息工作，預料通膨將回降到令人安心的水準。今年來印尼盾對美元匯率回升1.7%，升幅雖小，但卻居亞洲貨幣之冠，令他相當窩心。Fed若進一步升息，對印尼盾造成壓力，央行將能夠透過干預來搞定。美國銀行（BofA）證券部門經濟學者納古沙表示，印尼暫停升息「信而有徵」，但也不會很快就開始降息。美銀預測，印尼2024年將降息1個百分點，比Fed降幅的一半略高。

但菲律賓央行上次會議卻一舉升息2碼，在各大央行都縮小升幅之際，菲律賓卻擴大升幅，令市場費解。

央行 升息 貨幣

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