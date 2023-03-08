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Sony招手三星 合攻車用晶片

編譯簡國帆／綜合報導
韓媒報導，Sony會長吉田憲一郎近來已祕密造訪南韓三星電子的平澤園區，預料將尋求加強在電動車所必需的高效與高容量記憶體晶片合作。（路透）
韓媒報導，Sony會長吉田憲一郎近來已祕密造訪南韓三星電子的平澤園區，預料將尋求加強在電動車所必需的高效與高容量記憶體晶片合作。（路透）

吉田憲一郎近來已祕密造訪南韓三星電子的平澤廠區，預料將尋求加強在電動車所必需的高效與高容量記憶體晶片合作。南韓晶片業人士認為，這場會面的目的之一，是要回應台積電可能在日本拓展車用晶片事業。

據悉，Sony與三星的合作重點可能是先進晶圓代工製程和CMOS影像感測器（CIS）業務。三星打算將4奈米製程擴大用於車用半導體。Sony則考慮擴大CIS產量，除了行動市場，也擴張車用CIS供給。

韓國每日經濟新聞英文版Pulse News與BusinessKorea報導，吉田憲一郎是由三星電子的裝置解決方案部門主管慶桂顯接待，兩人也造訪三星電子的天安和牙山廠區，參觀晶片先進封裝設施，兩人據信討論用於自駕車的高效與高容量記憶體晶片事宜。

這個行程被認為是回應慶桂顯去年11月造訪Sony總部之旅，執行董事長李在鎔未到場。慶桂顯去年11月曾說明三星電子的技術實力，並且討論與Sony加強合作，他也在社群媒體上放上一張自駕車的照片，業界人士當時也預期他會和吉田憲一郎討論自駕車晶片合作。

業界人士也認為，慶桂顯和吉田憲一郎的會面行程，是要回應台積電擴張日本事業的行動。台積電已和Sony合作，正在日本熊本蓋一座工廠，最近也暗示計劃在當地蓋第二座工廠，生產車用晶片。

三星電子已宣布目標，要在2025年成為汽車記憶體晶片市場的領導者，視車用晶片領域為成長引擎之一，同時Harman、三星電機以及三星SDI也正加強布局車用電子產品，三星集團的智庫三星全球研究也在去年設立聚焦於自駕車事業的新團隊。

產業人士說，由於近來正在研發自駕車的Sony，會是車用晶片大客戶，三星電子預料將積極強化和Sony的關係。

Sony正和本田汽車透過合資公司Sony Honda Mobility開發自駕車，今年在拉斯維加斯消費電子展（CES）展示原型車「Afeela」。為了強化自駕效能，三星計劃在Afeela裝上攝影機鏡頭與雷達等45顆感測器，以提高物體偵測能力。

Sony和三星電子雖被認為是在影像感測器市場的競爭對手，但也在其他領域合作，如三星顯示器供應量子點OLED螢幕給Sony。

三星 自駕車 晶片

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