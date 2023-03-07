韓通膨趨緩 減輕央行升息壓力

南韓2月消費者物價增幅放緩的速度超過預期，通膨率回落的趨勢讓央行減輕重啟升息的壓力。(路透資料照片)

南韓 通膨率在2月放緩的速度超過預期，減輕南韓央行 重啟緊縮政策的壓力。

南韓統計局6日公布，2月消費者物價年比上揚4.8%，較1月的5.2%增幅放緩，也低於分析師預期的5%。

南韓央行從2021年8月來已升息 3個百分點，尋求抑制通膨壓力，不過上月已暫停升息，央行總裁李昌鏞當時表示，暫停升息的決議不該被解讀為緊縮周期告終。

李昌鏞表示，通膨率在3月可能落回至5%以下，並且在年底前逐步回落至略高於3%左右的區間。南韓央行上月將 2023年通膨率預估從3.6%調降至3.5%。

即使物價成長動能減弱，南韓央行仍可能決定調高利率，原因是聯準會此時正努力抑制美國的通膨。南韓央行去年兩度升息2碼，跟進聯準會的緊縮步調，藉此減緩韓元兌美元的貶值幅度。

在南韓央行暫停升息後，韓元再度成為亞洲表現最糟貨幣之一，由於南韓大幅仰賴進口能源與糧食，韓元重貶再度引發物價壓力。如果聯準會加強緊縮政策的步調，那麼南韓央行會面臨類似於去年的壓力。

此外，隨著南韓政府計劃逐步調高大眾服務的費用，電費漲價也成南韓央行的另一大疑慮。不過，出口下滑、消費減緩與不穩定的房市也為經濟增添風險，這些風險讓南韓央行面臨不確定性因素。南韓央行上月暫停升息時表示，有必要評估央行迄今的緊縮政策對經濟成長與金融穩定性造成的影響。